Kormányválság, harmadik nap: a Covid-elhalálozási statisztikákkal Voiculescu újabb bombát dobott be

Tájékoztatást vár a miniszterelnök Dan Barna kormányfőhelyettestől arról, tudomása volt-e koronavírussal kapcsolatba hozható elhalálozások valós és lejelentett száma közötti eltérésről, és ha igen, milyen intézkedéseket rendelt el ennek kapcsán.



pénteken sajtótájékoztatót tartott Kolozsváron, ahol többek között azt is megkérdezték tőle az újságírók, miként vélekedikszerdán leváltott egészségügyi miniszter azon kijelentéséről , miszerint jelentős eltérések vannak a COVID-kórházakban történt elhalálozások jelentett és valós száma között.Válaszában a kormányfő rámutatott, nyilvánosan felkéri Dan Barnát - aki miniszterelnök-helyettesként többek között az egészségügyi tárca tevékenységét is koordinálja -, a következő kormányülésen ismertesse, hogy volt-e tudomása ezekről az eltérésekről, és ha igen, milyen intézkedéseket hozott e tekintetben."Nagyon fontos dolgokról van szó, tisztázni kell, hogy valóban így történt-e" - fogalmazott.Dan Barna Facebookon reagált: április 15-én, azaz tegnap kapott információt az egészségügyi minisztériumból, hogy ellenőrzik a hatóságok által használt két, a Covid-19-ben elhunytakat összesítő adatbázis alapjául szolgáló módszertanokat és a lehetséges gondatlanságot; azonnal kérte az államtitkárt, hogy írásos értesítést küldjön erről Citunak, hogy mint ideiglenes egészségügyi miniszter, eldönthesse, hogyan intézkedik. A tegnapi kormányülésen szóban is közölte Cîțuval, hogy elemzés alatt áll az elhunytak lejelentésének módszertana, és felhívta a figyelmét az írásos értesítésre, amely tartalmazta az elemzés eddigi eredményeit. Azt a választ kapta a kormányfőtől, hogy elemezni fogja ezeket az információkat - írta Dan Barna.A kormánykoalíción belüli botrány is igazolja, hogy a hatóságok hazudtak az embereknek, és nem a valós járványügyi adatokra támaszkodva rendelték el korlátozásokat - véli a Szociáldemokrata Párt (PSD). Az alakulat kéri az USR-PLUS Szövetséget, szavazza meg a parlamentben a járványügyi adatokat kivizsgáló bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot.A szociáldemokraták pénteki közleményükben hangsúlyozzák, igazuk volt a párt képviselőinek, amikor azt állították, hogy a jelenlegi kormány meghamisította a járványügyi adatokat."A koalícióban kirobbant botrány igazolja egyrészt azt, hogy a hatóságok hazudtak az embereknek, másrészt pedig azt, hogy a korlátozásokról szóló döntések nem a valós járványügyi adatokon alapultak, hanem pártérdekek mentén születtek" - fogalmaznak.A közlemény értelmében jelen körülmények között az USR-PLUS-nak kötelessége megszavazni a PSD javaslatát a járványügyi adatokat kivizsgáló parlamenti bizottság létrehozására vonatkozóan. "Most alkalmuk van szorgalmazni az átláthatóságot, amelyre oly sokszor hivatkoztak" - nyomatékosítják.A koalíciós válság kapcsán egyébként maállamelnökkel találkozott Dan Barna Nagyszebenben, ahol többek között az új egészségügyi miniszter személyéről is tárgyaltak. A posztra eddig Ioana Mihailă jelenlegi egészségügyi államtitkár és Adrian Wiener képviselő neve merült fel.A koalíciós válságból nehéz lesz megtalálni a kivezető utat, miután mind a PNL, mind az USR-PLUS összezárt, és egyelőre úgy tűnik, egyik sem akar engedni: a liberálisok továbbra is Citut akarják kormányfőnek, míg a kisebbik koalíciós párt ragaszkodik álláspontjához, hogy Vlad Voiculescu és Andreea Moldovan leváltása miatt megvonták a bizalmat a kormányfőtől. A pénteki nap sem hozott közeledést, sőt: Voiculescu élesen támadta Citut ma reggeli sajtótájékoztatóján, többek között ironikusan "az ország fő epidemológusának" titulálva , a kormányfő pedig Kolozsváron erre úgy reagált, hogy nem kommentálja "az ellenzék kórusához" csatlakozó újabb hangot. "Elhihetik, hogy is lehetne, hogy az ellenzék nyilatkozatait kommentáljam minden nap, nem lenne időm, ki kell vezetnünk az országot a járványból, fontos dolgokat kell elvégeznünk. Személyes véleményeket nem kommentálok. Biztosítani akarom a románokat, hogy a kormányzás szolid, a koalíció működik, és tegnap történt egy fontos lépés, kormányülésünk volt, ahol a dolgok nagyon jól mentek" - nyilatkozta.