Cîţu: Az oltási kampány sikerességén múlik idén a koncertek, fesztiválok szervezése

Lehet szó fesztiválok és koncertek szervezéséről az idén, de csak akkor, ha az oltási kampány sikeres lesz – jelentette ki pénteken Florin Cîţu miniszterelnök.



A Kolozsváron tartózkodó kormányfő Emil Boc polgármesterrel és a nagy rendezvények szervezőivel tartott megbeszélést ebben a témában. Elmondása szerint beszélgetőpartnerei megértették az üzenetet: csakis sikeres oltási kampány esetén lehet szó koncertekről, fesztiválokról, az életünknek a normális kerékvágásba való visszatéréséről.„Ez () az alapfeltétele a gazdaság újraindításának. Én mindent megteszek ennek érdekében. (...) Jelenleg ez jelenti az egyetlen megoldást” – hangsúlyozta Cîţu kolozsvári sajtótájékoztatóján, amelyet a kolozsvári elöljáróval közösen szervezett.Hozzátette, a rendezvényszervezők támogatásukról biztosították, részt fognak vállalni az oltási kampány sikerre vitelében.felhívást intézett a fiatalokhoz, hogy oltassák be magukat, mert „ezzel váltják meg útlevelüket a koncertekre, eseményekre, fesztiválokra”.„Minél többen oltatjátok be magatokat, annál korábban lehet fesztiválokat szervezni. (...) Szervezhetünk tesztkoncerteket is, persze, de ha nincsenek beoltott személyek, hiába. Az immunizálás jelenti a kulcsot, az útlevelet a koncertekre” – üzente a kolozsvári polgármester.