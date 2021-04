Antal Lóránt: Segítségre szorulnak az „energiaszegénységben” élők, de előbb azonosítani kell őket

A kiszolgáltatott fogyasztók megsegítését támogató törvénytervezetben előírt intézkedéseket vitatta meg a Gazdasági, Ipari és Szolgáltatási Bizottság, valamint az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottsága.



szenátor, a bizottság elnöke elmondta: „Romániának, évtizedek óta tartó problémája, hogy nincs egy világos nyilvántartása arról, hogy hány kiszolgáltatott fogyasztója van. Ahhoz viszont, hogy egy átfogó képet kaphassunk az országunkban tapasztalható energiaszegénységről, és megfelelő támogatási struktúrákat tudjunk biztosítani, elsősorban adatokat kell gyűjtenünk! Ezt a kérdést azért kell kezelni, mert sok esetben olyan állampolgárok is támogatásban részesülnek, akiknek erre nincs szükségük.”Az Európai Unió a vulnerábilis fogyasztókat 3 kritérium alapján határozza meg: jövedelem, energiaszegénység és izoláltság mértéke. A legújabb tanulmányok is azt mutatják, hogy nemcsak a Romániában élőket, de az Európai Unió lakosságának mintegy 11%-át érinti az energiaszegénység, ami azt jelenti, hogy több mint 54 millió európai állampolgár nem tudja megengedni a mindennapi élethez, például a fűtéshez és világításhoz szükséges energiát.A Hargita megyei szenátor hozzátette: „Régóta várunk erre az új törvénytervezetre, amely rendezni kívánja a kiszolgáltatott fogyasztók kérdését. A koalíció által kezdeményezett törvénytervezet egyértelműen meghatározza, hogy ki számít a kiszolgáltatott fogyasztónak, és számos pénzügyi és nem pénzügyi intézkedéssel érkezik az érintettek segítségére.Az ülés során a Munkaügyi Minisztérium képviselője elmondta, hogy a törvénytervezet célja a jelenlegi 218 ezerről 427 ezerre növelni a kedvezményezettek számát. A becslések alapján, jelenleg Romániában az energiaszegénység aránya 25-30% között van. A probléma orvoslására az összes érintett szereplőt be kell vonni, úgy központi, mint helyi szinten is, beleértve az energetikai vállalatokat is.„Azon vagyunk, hogy egy érthető, világos és átlátható törvényt dolgozzunk ki, a kiszolgáltatott fogyasztók helyes azonosítása és segítsége érdekében" - összegezte Antal Lóránt Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának elnöke. (