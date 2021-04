Pártkapcsolat: péntektől törvényesen egybekelhet az USR és a PLUS

Jogerősen jóváhagyta pénteken a bukaresti ítélőtábla a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártjának (PLUS) fúzióját.



Az alakulat pénteki közleményében rámutat, az USR-PLUS az elmúlt évek egyetlen reformista politikai projektje, amelyet a folyamatos akadályoztatás ellenére is sikerült véghez vinni. Az USR és a PLUS négy közös és sikeres választási kampányon van már túl, két éve pedig egy csapatként dolgoznak – hangsúlyozzák.Az USR-PLUS társelnöke,köszönetet mondott kollégájának,, amiért kitartott e közös projektjük mellett, amely egy hiteles politikai erő létrehozását tűzte ki célul.Dacian Cioloş szintén azt emelte ki, hogy az elmúlt két évben egy csapatként dolgozott a két alakulat.„Mától egy párt vagyunk, egy erős, az ország megreformálását a legjobban óhajtó alakulat, amelynek a helyi önkormányzatokban, a román parlamentben, az Európai Parlamentben és a kormányban is vannak képviselői” – idézi Cioloşt az USR-PLUS közleménye.A bukaresti törvényszék már 2020. október 30-án jóváhagyta a két párt fúziójára vonatkozó igénylést, a döntést azonban megfellebbezte két személy. Ezeket a fellebbezéseket utasította el pénteken az ítélőtábla, fenntartva a törvényszék döntését.Az USR és a PLUS küldöttei 2020. augusztus 15-én online kongresszuson döntöttek a fúzióról.