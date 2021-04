Arafat elmagyarázza, miért nem volt legitim a kormányválságot kiváltó dokumentum

Pénteken Raed Arafat belügyi államtitkár és a Országos Sürgősségi Igazgatóság (DSU) vezetője a közösségi médián reagált a Andreea Moldovan, a kormányválság kezdetén lemondatott egészségügyi államtitkár egyes állításaira.



Raed Arafat az Országos Közegészségügyi Hatóság kritikai észrevételével.

Andreea Moldovan - mint írtuk - azt állította, hogy a települések karantén alá vonásának szabályairól egy többnapos szakmai tanácskozás végeredményén döntöttek, amelyen részt vettek a megyei közegészségügyi hatóságok, járványügyi szakértők, sőt részt vett ezeken, az Országos Közegészségügyi Hatóság vezetője és Raed Arafat belügyi államtitkár is, és a végső szövegben mindenki egyetértett, mindenki elfogadta azt.Arafat jelezte, hogy nem kívánja vitatni a karanténozási szabályzat tartalmi vonatkozásait, ellenben szükségesnek látja némely eljárási aspektus tisztázását, mivel azzal kapcsolatban több sajtóorgánum képviselője kereste meg.Elmondta, hogy a technikai-tudományos csoportot az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) hozta létre, még a pandémia előtt néhány évvel, mint egy olyan támogató csoportot, amely összefogja a szakértőket és az érintett szakmai intézményeket. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy ennek a csoportnak létezik működési szabályzata, és aszerint olyan szakmai-tudományos döntéseket hozhat, amelyeket javasolnia kell a CNSU-nak, amely azt engedélyezteti, illetve módosíthatja, majd gondoskodik a végrehajtásáról.Így annak a csoportnak, amelyben Andreea Moldovan is dolgozott – és ahol valóban voltak megbeszélések a karanténozási szabályozásról – egyszerűen nincs legitim joga önállóan döntéseket hozni és azokat automatikusan végrehajtani.Read Arafat jelezte, hogy ez alól létezik a szabályzat szerint egy kivétel, amikor valóban döntéseket hozhat a csoport, és csak tájékoztatnia kell a CNSU-t: akkor, amikor rendkívüli sürgősségi vészhelyzet áll fenn, tehát mikor percek alatt kell meghozni és érvényesíteni egy döntést. Viszont meglátása szerint a karanténra vonatkozó szabályzat nem minősül ilyennek.Továbbá megjegyezte, hogy az sem teljesen valós, hogy mindenki elfogadta a csoport által kidolgozott szabályzatot, mivel dokumentumokkal alátámasztható, hogy például a Közegészségügyi Hatóság jelezte, hogy tartalmaz olyan kritériumot, amely nem megvalósítható.Éppen ezért – mivel a szabályzat nem volt minden további nélkül kivitelezhető – nem is döntöttek róla úgy, mint amit el kell küldeni engedélyeztetni a CNSU irányába.Raed Arafat érvelése szerint, ha el is készül egy végleges határozat a csoport részéről, akkor is a CNSU-nak van hatásköre engedélyeztetni, amelynek a vezetője a kormányfő, és amelynek tagjai a minisztériumi szakbizottságok, meg az érintett intézmények vezetői. Amikor a bizottság elfogadja a határozatot, akkor ők gondoskodnak a végrehajtásról, például arról, hogy mint sürgősségi kormányrendelet, vagy más normatív szabály jelenik meg a Hivatalos Közlönyben.Meglátása szerint ez azért kulcsfontosságú, mert egy járványhelyzetben való fellépésnek egységesnek kell lennie. S míg a csoport kiváló egészségügyi döntési szabályzatokat tehet le az asztalra, akkor is számításba kell venni más vonatkozásokat is, mivel nem csak egészségügyi válságról van szó. Álláspontja szerint ezt a bizottság (CNSU) az a legitim szervezet, amely biztosítja az egységes döntéshozatalt, amely tekintettel van a helyzet sokoldalúságára. (.)