Bode:A május 1-jéről 2-ára virradó éjszaka csak a szertartásokon való részvétel okán lehet közlekedni

A május elsejéről másodikára virradó éjszaka kizárólag a húsvéti templomi szertartáson való részvétel indokolhatja a házon kívüli tartózkodást - hívta fel a figyelmet pénteken Lucian Bode belügyminiszter.



'Meggyőződésem, hogy a vallási szertartások több millió résztvevője kiegyensúlyozottságról, polgári öntudatról tesz majd tanúbizonyságot; az emberek megértik, hogy még mindig válságos a helyzet, és mindannyiunk felelős viselkedése döntő módon hozzájárul a járvány felszámolásához' - fejtette ki Bode egy kolozsvári sajtótájékoztatón.Hangsúlyozta, a május elsejéről másodikára virradó éjszaka csak azok tartózkodhatnak az utcán, akik a feltámadási szertatáson vesznek részt, a többieket felkérte, hogy maradjanak otthon, annál is inkább, mert nem is lesz mit csinálniuk éjszaka házon kívül.Emlékeztetett, hogy az április 8-án elfogadott kormányhatározat értelmében feloldják este 10 és reggel 5 óra között a kijárási tilalmat azok esetében, akik részt akarnak venni az ortodox húsvéti szertartáson.'Az üzletek 22 óráig nyitva tarthatnak aznap, és nagypénteken is. A jelzett időszakban megnyithatnak a tengerparti és a hegyvidéki üdülőtelepek is, természetesen az óvintézkedések betartásával; a szálláshelyek kapacitásuk 70 százalékával működhetnek' - említette meg a miniszter.Bode becslése szerint a vallási szertartásokon nagy számú hívő fog részt venni. Hangsúlyozta, a rendfenntartó erők szerepe az lesz, hogy biztosítsák, az emberek betartják az egészségügyi óvintézkedéseket, illetve hogy meghozzák a legmegfelelőbb intézkedéseket a rendbontások megelőzése érdekében.Nyomatékosította, a helyi hatóságoknak és az egyház képviselőinek is tökéletesen együtt kell működniük a belügyminisztériumi struktúrákkal, a rendfenntartó erőkkel, hogy az ünneplő emberek biztonságban és védve érezzék magukat.