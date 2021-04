Voiculescu: nincsenek elrejtett covid-halottak. Csak rosszul számolják őket

Vlad Voiculescu szerint Romániában a hatóságok kéféle módszertannal számolják össze a koronavírusban elhunytakat. Jelentős, akár ezres nagyságrendű különbségek lehetnek a két statisztika között, és valószínűleg egyik sem ad tűpontos képet a valóságról. Vélhetően mindkét módszerrel "alulszámolják" az elhunytakat.



A héten menesztett egészségügyi miniszter péntek este a Digi24 televízióban beszélt arról, hogy pontosan mire is gondolt akkor, amikor a bombaként ható bejelntését megtette, mely szerint a napi szinten, hivatalosan közölt elhunytak száma nem egyezik a valósággal.- fejtette ki Voiculescu. Mint elmondta: az egyik számolást a kórházak által jelentett halálesetek alapján végzik, a másikat pedig több intézmény adatainak összesítése révén.Aki kérdés nyomán azt is elmondta, hogy ha nem rúgják ki miniszteri tisztségéből, nem beszélt volna erről nyilvánosan - egyelőre. Hanem megvárta volna annak a vizsgálatnak az eredményét, melyet maga rendelt el, miután - kb.10 napja - az egyik tanácsosa felhívta a figyelmét a statisztikákat érintő problémára.Hozzátette: azért beszélt mégis nyilvánosan erről, mert nem akarta, hogy találgatások kapjanak lábra. Kihangsúlyozta: hibákról van szó, nem szándékosságról, hiszen "senkinek sem érdeke" az adatok eltorzítása. A volt miniszter szerint egyébként a metodológiát ellenőrző csapat tagjainak is kirúgták közel a felét akkor, amikor őt menesztették.