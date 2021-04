Tanügyminiszter: Figyelemre méltóak a nyolcadikosok próba-képességvizsgáján elért eredmények

Figyelemre méltóaknak nevezte az országos próba-képességvizsgán részt vevő nyolcadikosok eredményeit Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.



Cîmpeanu a Digi 24 műsorában gratulált a nyolcadikosoknak, akik - mint mondta - ezekben az 'ingatag és frusztrációkkal teli időkben' is meglepően jó teljesítményt nyújtottak a próba-képességvizsgán.Az oktatási tárca vezetője arról számolt be, hogy a megyék zömében az átmenési ráta több mint 50%-os volt, kivételt csak Temes és Vaslui megye képez. A karantén miatt sok helyen nem lehetett megszervezni a vizsgát, ezt azonban a karantén feloldásával minden iskola pótolhatja egy miniszteri rendelet révén.Ugyanakkor cáfolta azt a feltételezést, miszerint az idei felmérésen könnyebbek lettek volna a kidolgozandó tételek, sőt: a sajtó szerint a matematika vizsga feladatai kifejezetten nehezek voltak, és minden tantárgyból igyekeztek a Pisa-tesztek jellegzetességeihez közelíteni a kérdéseket.Cîmpeanu arról is beszélt, hogy 50.000 tanár részesült digitálisoktatás-képzésben, az on-line oktatás azonban ennek dacára sem nevezhető hatékonynak, hanem egy kényszermegoldásnak, ami lehetővé tette a tanév befejezését. Az on-line oktatásnak köszönhetően javult mind a diákok, mind a tanárok digitális kompetenciája, de nagy hátulütője, hogy óriási különbségek mutatkoznak az internethez való hozzáférés és a technikai felszereltség terén - tette hozzá.