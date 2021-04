Az év kezdete óta közel 2500 egészségügyi személyzet fertőződött meg, 80 százalékuk nem volt beoltva

Egészen a 2021-es év elejétől április 11-ig 2 481 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi személyzet körében, 81,3%-uk pedig nem volt beoltva – derült ki abból a bejegyzésből, amelyet a hivatalos oltási kampány Facebook-oldalán tettek közzé.



Mint írják, az oltási kampánynak köszönhetően jelentősen csökkent a fertőzöttek heti átlaga az oltási kampány beindítása előtti időszakhoz képest: akkor naponta átlag 70 egészségügyben dolgozó fertőzött volt, most ez napi átlag 20 esetre esett vissza az egész ország területén (-71%).Az adatokból az is kiderül, hogy a már beoltott, a fent említett periódusban fertőződött személyzet-11,7%-a az első oltás utáni 20 napon belül fertőződött meg,-0,5%-uk az első oltás utáni 20. nap után;-1,8%-uk a második oltás utáni 20 napon belül;-4,6%-uk pedig a második oltás utáni 20. nap után. Digi24 szerint április 12-ig összesen 291 812 egészségügyi dolgozó kapta meg valamelyik védőoltás első dózisát, ebből 261 435 személy már a második oltáson is túl van, tehát lényegében a beoltott egészségügyi személyzet 89,8%-a már az emlékeztető védőoltást is megkapta.