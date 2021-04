Hat teherautónyi szeméttől szabadították meg a Maros partját

A Közösen kitakarítjuk! kezdeményezés során mintegy 700 önkéntes hat munkaponton, hat teherautónyi szeméttől szabadította meg a Maros mindkét partját egy körülbelül 7 kilométeres szakaszon Marosszentgyörgyön, Marosszentannán, Marosszentkirályon és Marosvásárhelyen. Idén először a résztvevők szelektíven gyűjtötték a hulladékot, külön zacskókba kerültek a petpalackok és az alumíniumdobozok – írja a Marosvásárhelyi Rádió.



A Föld napja apropóján indított takarítóakciót épp a rádió főszerkesztője,szervezte, aki sikeresnek tartotta a kezdeményezést, de azért hozzátette: a szemét mennyiségét elnézve sajnos nem látható, hogy az emberek mentalitása némiképp változott volna az elmúlt időszakban. „Továbbra is ugyanúgy gyűl a szemét a parton, a vízben, ahogy az az előző években is volt. És nem foghatjuk rá a folyómenti falvakra, hogy onnan érkezik az árral minden szemét, mert sajnos a piknikezők és a halászok is rengeteg hulladékot hagynak ott” – mondta a szervező.A takarítóakción külön standdal vonult ki a Polgármesteri Hivatal,polgármester munkatársaival és több városi tanácsossal személyesen vett részt a szemétgyűjtésben. Az elöljáró a rádiónak elmondta: hamarosan kamerákat fognak felszerelni a Maros-partra, valamint más zöldövezeti területekre is, hogy a szemetelőket tetten érhessék.De a helyszínen voltak a Maros Megyei Tanács képviseletében is,és kollégái a Maros-hídnál szedték a szemetet: