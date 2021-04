Korrupcióval vádolja a DNA a volt egészségügyi minisztert: azt mondja, áll az eljárás elébe

Florian Bodog szociáldemokrata szenátor, volt egészségügyi miniszter, akit hétfőn meghallgatott a felsőház jogi bizottsága az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) őt illető kérésének ügyében, kifejtette, "nem fogja kivonni magát a bűnvádi eljárás alól".



"A jogi bizottság döntésétől függetlenül, nem fogom kivonni magam a bűnvádi eljárás alól (...) Nem kértem a kollégáimat, hogy a bűnvádi eljárás elindítása ellen voksoljanak. Semmi rejtegetnivalóm nincs" - jelentette ki Bodog a jogi bizottságban történt meghallgatása után.Hozzátette, a DNA és a legfőbb ügyészség is vizsgálódott már ellene. 2019-ben az Unifarm jelenlegi igazgatója jelentette fel amiatt, hogy szerinte politikai megfontolásból meneszteni akarta.'A legfőbb ügyészség kihallgatott akkor és az ügyet lezárták. Nem ez az első alkalom, hogy alávetem magam a törvényes előírásoknak' - szögezte le.Elmondta, a DNA 2019-ben is kérte a felsőháztól mentelmi jogának a megvonását a jelenlegi ügyben, az ügyész pedig 2020. november 2-án ismét elővette az ügyet, amikor a parlamenti képviselőjelölt-listákat véglegesítették. Mindez Bodog szerint 'furcsa', és minden romániai politikus számára elgondolkodtató kellene hogy legyen.PSD-s szenátor még a jogi bizottság véleményezése előtt at mondta, hogy szociáldemokrata szenátorok Florian Bodog szenátor mentelmi jogának a megvonására fognak szavazni.A párt országos politikai bizottsága azt a döntést hozta, hogy a szociáldemokrata szenátorok Bodog mentelmi jogának a megvonására szavazzanak, hogy igazságszolgáltatás elé lehessen állítani.Mivel a bűnvádi eljárás elindításának jóváhagyásáról van szó, nem kellene különbséget tenni a kollégák között politikai párthoz való tartozás alapján, szögezte le Simonis. Hangsúlyozta, a jogi bizottság - amelyben egyébként többségben vannak a kormánykoalícióhoz tartozó szenátorok - véleményezése amúgy is konzultatív jellegű.DNA a szenátus hozzájárulását kérte a Florian Bodog volt egészségügyi miniszter elleni bűnvádi eljárás elindításához. A szenátor ellen hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és hivatalos okiratok meghamisítása miatt vizsgálódna a DNA.A vádhatóság szerint Florian Bodog egészségügyi miniszterként közbenjárt annak érdekében, hogy személyi tanácsadója egy éven át megkapja a tisztsége után járó fizetést, noha nem jelent meg a munkahelyén, és nem látta el a szerződésébe foglalt feladatokat. Mivel az illető nem járt be dolgozni, Bodog írta alá helyette a jelenléti íveket, és két egyéni munkaszerződésre, valamint egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatra is odahamisította az illető aláírását.A DNA 2019 szeptemberében is kérte a szenátustól Florian Bodog mentelmi jogának megvonását, a felsőház akkor elutasította az erre vonatkozó igénylést.