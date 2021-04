Április végén nyílnak az első autós oltóközpontok Romániában

Április végén nyílnak az első autós (drive thru) oltóközpontok - jelentette be a Digi FM hétfői műsorában a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



azt mondja: aki itt veszi fel az oltást, az előjegyzés nélkül kapja meg a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett vakcinát.A katonaorvos szerint az első ilyen központok Bukarestben és Déván nyílhatnak meg, napi négyszáz személy körül lesz a kapacitásuk. A központba csak gépkocsival (legtöbb ötszemélyes személygépkocsival) lehet menni, de akár taxival is be lehet hajtani, mindenkinél ott kell hogy legyen a személyi igazolvány. A bejáratnál ki kell kitölteni a szűrővizsga kérdőívét, de szerencsésebb lenne, ha ezt már korábban letöltenék az alkalmazásból és kitöltve hoznák. A beoltott személyek adatait a helyszínen vezetik be az országos elektronikus oltási regiszterbe - magyarázta az eljárást Dr. Valeriu Gheorghiţă.Címoldali kép: Egyesüt Államok Nemzeti Gárda/FLickr Commons