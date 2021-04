Előzetesbe kerültek a pitești-i rendőrök, akiknek intézkedése közben meghalt egy 63 éves férfi

Az Argeş megyei törvényszék hétfőn letartóztatási parancsot adott ki annak a két piteşti-i rendőrnek a nevére, akiket vasárnap őrizetbe vettek visszaélés és halált okozó testi bántalmazás miatt, miután meghalt egy férfi, akit a szóban forgó két rendőr próbált meg eltávolítani tűzeset miatt egy vendéglő teraszáról.



A törvényszék helyt adott az ügyészek kérésének, és 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a két rendőrt. A döntés nem végleges, megtámadható a piteşti-i táblabíróságnál.Péntek este meghalt egy férfi Piteşti-en, miközben a rendőrök megpróbálták eltávolítani egy vendéglő teraszáról, mert a konyhában tűz ütött ki.Az erőszakos halálra utaló boncolási eredményeket vasárnap ismertette az ügyet kivizsgáló Argeş megyei törvényszéki ügyészség főügyésze jelenlétében Dan Manu törvényszéki orvos. "Megállapítottuk, hogy a halál erőszakos volt, politrauma következtében állt be, a halál közvetlen oka pedig a nyak és a mellkas lágy részeinek összenyomódása által előidézett fulladás volt " - mondta Dan Manu, aki azt is közölte, hogy az áldozat véralkoholszintje meghaladta a 2 ezreléket. A boncolás során koponya- és agyi sérüléseket is megállapítottak, amelyeket esés, de ütés is okozhatott.Az ügyészség a két rendőrt vasárnap vette őrizetbe ez ügyben, miután meghallgatta a tanúkat és a helyszínen készült videofelvételt is megtekintette. A két rendőr ellen visszaélés és halált okozó testi bántalmazás miatt folyik eljárás.