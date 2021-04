Kelemen Hunor: a bizalom megerősítése „nem lesz egyszerű mutatvány”

Sokkal több egyeztetésre van szükség a bukaresti hárompárti kormánykoalícióban, hogy meg lehessen akadályozni a mostanihoz hasonló konfliktusok újratermelését - mondta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke kedden a magyar közmédiának nyilatkozva, miután előző este eredménytelenül zárult a koalíciós pártok vezetőinek első válságtanácskozása.



úgy értékelte: a bizalom megerősítése, de a jobbközép kormánykoalíciónak nincs alternatívája, azt pedig kizárta, hogy alig négy hónap után miniszterelnököt cseréljenek: ebbe az RMDSZ sem fog belemenni, és a -miniszterelnököt jelölő - Nemzeti Liberális Párt (PNL) sem engedheti meg magának.Az RMDSZ elnöke szerint elfogadhatatlan felelőtlenség lenne teljes politikai, kormányzati válságba lökni az országot egy miniszterért, a jelenlegi helyzetben tehát "az USR PLUS-nak kell abból a sarokból visszajönnie, ahova saját magát beszorította, kezét-lábát megkötve", ugyanakkor a koalíció mindennapi működésében olyan kormányzati és parlamenti egyeztetési mechanizmusokat kell bevezetni, amelyek megelőzik a hasonló konfliktusokat.Kelemen Hunor leszögezte: nem lehet megkérdőjelezni a miniszterelnöknek azt a jogát, hogy minisztert cseréljen, amennyiben nem tud együtt dolgozni egy miniszterrel, de Cîțunak is el kell fogadnia, hogy a koalíciós vezetőkkel egyeztetnie kell. Meg kell teremteni a feltételét annak, hogy egy miniszter visszalépjen, nem feltétlenül kell leváltani, amennyiben megszűnik a bizalom köztük. Ehhez nem kell a koalíciós megállapodást módosítani, "legfeljebb hozzátenni" - utalt a körvonalazódó kompromisszumra az RMDSZ elnöke.Bukarestben azt követően alakult ki koalíciós válság, hogy a kormányfő a koalíciós partner hozzájárulása nélkül váltotta le az USR PLUS által jelölt Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert, miután a tárca előző napon tudta nélkül módosította a települések vesztegzár alá helyezésének feltételeit. Az USR PLUS bejelentette, hogy megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől, és Cîțu nélkül akarja folytatni a koalíciós kormányzást.Néhány napos üzengetés után a koalíciós pártok vezetői hétfő délután ültek tárgyalóasztalhoz, de az első négyórás tanácskozás nem vezetett eredményre. Sajtóértesülések szerint azonban az USR PLUS most már azzal is megelégedne, ha Cîțu csak a koalíció jóváhagyásával alakíthatná át kormányát, de

a PNL és az RMDSZ nem fogadta el a miniszterelnök alkotmányos jogkörének korlátozását.

A koalíciós vezetők kedd délután folytatják az egyeztetést.(MTI)