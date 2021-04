Együttműködési megállapodást kötött a BBTE és Székelyudvarhely önkormányzata

A dokumentumot Daniel David rektor és Gálfi Árpád polgármester írta alá Kolozsváron. Az eseményt követő online sajtótájékoztatón Markó Bálint, a BBTE kihelyezett tagozataiért és a nem hagyományos oktatásért is felelős rektorhelyettese elmondta: a BBTE egy éve megválasztott vezetősége kiemelt feladatának tekinti, hogy tudásával, szakértelmével segítse a helyi közösségek fejlesztését.



"Ha a város igényli, mi segítünk!" - jelentette ki a rektorhelyettes. Megjegyezte: korábban hasonló egyezményt írtak alá Hargita megye önkormányzatával, és hamarosan Sepsiszentgyörggyel is megegyeznek.A rektorhelyettes elmondta: Székelyudvarhelyt iskolavárosként tartja számon az erdélyi magyarság. Az egyetem székelyudvarhelyi kihelyezett tagozatán több mint 200-an tanulnak az óvónő- és tanítóképző alapszakon és mesteri tagozaton, és az egyetem posztgraduális informatikai képzést is nyújt a városban. Hozzátette: ha sikerül megszerezni az akkreditációt, már ez év őszétől, ha nem, akkor csak egy évvel később elindítják a székelyudvarhelyi informatika mesterképzést, és emellett az önkormányzat képzési igényeinek is igyekeznek eleget tenni.Markó Bálint az MTI kérdésére cáfolta, hogy az egyetem székelyudvarhelyi terjeszkedési tervei azzal állnának összefüggésben, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) még nem indított székelyudvarhelyi képzéseket.Gálfi Árpád polgármester arról beszélt, hogy szeretnék tartalommal kitölteni az aláírt egyezményt, mely által a jövő nemzedékek számára biztosítanak továbblépési lehetőséget.alpolgármester elmondta: Székelyudvarhelyen minden évben több mint 500 diák fejezi be a középiskolai tanulmányait. Közülük sokan Kolozsváron tanulnak tovább. Szeretnék helyben is biztosítani a továbbtanulás lehetőségét, elsősorban azok számára, akiknek nincsen lehetőségük Kolozsvárra költözni.Az alpolgármester azt is hozzátette: Székelyudvarhelyen találkozik a város kereslete az egyetem kínálatával, hiszen nagy szükség lenne például a pedagógusok felkészítésére a digitális eszközhasználatra, és sok más rövid, alkalmi képzésre is. (MTI)