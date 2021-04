Meguntak a kormányra várni, a diákok indítottak maguknak online érettségi felkészítő platformot

A diákok megelégelték, hogy az államra várjanak, amíg az oktatási törvényben előírt kötelezettségét teljesíti: önkéntes munkával hoztak létre maguknak az érettségire és a nyolcadikos országos felmérőre felkészítő digitális platformot - közölte kedden az Adevarul hírportál.



A romániai diákok országos tanácsát (CNE) a Bukaresti Műszaki Egyetem számítástechnikai karának hallgatói és több önkéntes középiskolai tanár segítette a honlap kialakításában, amelyre a beüzemelésétől eltelt kevesebb mint egy hét alatt több mint háromezer felhasználó jelentkezett be.A Vreau la Examen (Vizsgázni akarok) platformot fél év alatt hozták létre, a honlapra pedig feladatok és lehetséges vizsgatételek ezreit töltötték fel a nyolcadikos záróvizsga, illetve az érettségi tantárgyak mindegyikéből. A tanagyag elsajátítása és gyakorlása során a felhasználók nyomon követhetik előmenetelüket saját korábbi teljesítményükhöz viszonyítva, ugyanakkor összevethetik teljesítményüket a többi felhasználó eredményével is.Romániában már a tíz éve hatályos oktatási kerettörvény is előírta az online oktatást támogató virtuális diákkönyvtár létrehozását, de a nagy késéssel, tavaly elindított EduOnline portál vizsgafelkészítőként nem használható, a nyitóoldalon pedig arra figyelmeztetik a felhasználót, hogy a leckéket több mint tíz éve dolgozták ki, megjelenítésükhöz pedig a tavaly óta már nem támogatott - Flash lejátszó telepítése szükséges.Miután a világjárvány, az óralátogatás többszöri felfüggesztése, és az oktatás internetre költöztetése amúgy is nehéz helyzetbe hozta a diákokat, a CNE úgy értékelte, hogy a végzősöknek nincs már idejük kivárni, amíg az állam hoz létre online vizsgafelkészítő platformot. A diáktanács Facebook-oldalán közzétett felhívásra 90 önkéntes jelentkezett: közülük választották ki azt a 25-tagú csoportot, amely kialakította a honlapot.A tartalmat ellenőrző tanárok nem feltétlenül az "elitiskolákból" kerültek ki, de valamennyien tapasztalt és nagyon segítőkész pedagógusok - mutatott rá, a CNE elnöke, aki maga is érettségi előtt áll. A honlapot hamarosan intelligencia- és készségfelmérő tesztekkel, a pályaválasztást segítő önismereti alkalmazásokkal bővítik. Akik már tudják, hol szeretnének továbbtanulni, azoknak a projektet segítő egyetemisták által létrehozott, a Vreau la Poli (Műegyetemre akarok menni), illetve a Vreau la Medicina (Orvosira akarok menni) néven indult vizsgafelkészítő honlapokat ajánlotta figyelmükbe a CNE elnöke. (MTI)