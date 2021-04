Lezuhant egy vadászrepülőgép Maros megyében, a pilóta túlélte a balesetet

Stabil annak a pilótának az állapota, aki a kedd délután a Maros megyei Szászrégen közelében lezuhant MIG-21 Lancer típusú vadászrepülőgépből katapultált - tájékoztat a védelmi minisztérium.



A közlemény szerint az aranyosgyéresi 71-es légi bázishoz tartozó gép gyakorlórepülést végzett. A vadászgép 14 óra 30 perc körül zuhant le egy lakatlan területre, a Maros megyei Dedrád (Dedrad) közelében.A sikeresen katapultált pilóta eszméleténél van, állapota stabil. A légierő vezérkara egy bizottságot jelöl ki, amely kivizsgálja a baleset körülményeit.A helyszínre érkezett a marosvásárhelyi rohamment-szolgálat egy helikoptere is, amivel az egyik marosvásárhelyi kórházba szállították a pilótát.A Mediafax összeállítása szerint Románia 1962-ben vásárolta az első MIG-21 típusú vadászrepülőt, amelyek azóta már jelentősen elavultak. Bár a forradalom után izraeli segítséggel megkezdték az állomány modernizációját, de ennek ellenére rendszeresek a balesetek. Legutóbb 2018 júliusában zuhant le egy MIG-21 LanceR típusú vadászrepülőgép Călărași megyében, akkor a pilóta életét vesztette.A Mediafax szerint korábban szinte évente történetek balesetek, 2017-ben, 2010-ben, 2007-ben, 2006-ben, 2005-ben, 2004-ben, 2003-ban, 2002-ben, 2001-ben, 2000-ben, 1999-ben, 1998-ben, 1997-ben, 1996-ben, 1995-ben és 1994-ben is történetek balesetek. A csúcs 1994 volt, amikor egy év alatt összesen 6 baleset történt. Az elmúlt közel 30 évben összesen 32 balesetről tudni, ami a MIG 21 LanceR típusú vadászrepülőgépekkel történt.Továbbra is folyamatban van a légierő korszerűsítése, amelyet a hadsereg másodkézből vásárolt, használt F16-os vadászgépekkel hajt végre. A megrendelt F16-osok közül eddig 17 érkezett meg Romániába.