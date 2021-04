Folynak a koalíciós tárgyalások, és mennek a találgatások

Második napja zajlanak a tárgyalások a kormánykoalíció pártjai között, amellyel Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter leváltása után kialakult válságot szeretnék kezelni. Sajtóértesülések szerint az USR-PLUS szövetség bizonyos feltételekkel továbbra is hajlandó támogatni Florin Cîțu miniszterelnökségét, amit a múlt héten még élesen ellenzett, és azzal fenyegetőzött, hogy kilép a koalícióból.



A legfontosabb feltétel az lenne, foglalják bele a koalíciós megállapodásba azt az új szabályt, hogy ezentúl a miniszterelnöknek minden, átszervezésre vonatkozó döntést előzetesen egyeztet a koalíciót alkotó pártok elnökeivel. Ezzel tulajdonképpen a mostanihoz hasonló helyzeteket előznénk meg. Ez a feltétel azért is lenne a szövetség számára előnyös, mert állítólag az elmúlt napokban több információ is keringett arról, hogyközlekedési miniszter, illetveigazságügyi minisztert is szerepel különböző átszervezési listákon.gazdasági miniszter menesztését is kérték.Állítólag az is szerepel a feltételek között, hogy kétfordulós legyen a polgármester-választás, ami az RMDSZ számára lenne teljességgel elfogadhatatlan, de a speciális nyugdíjak és az igazságügyi törvény reformja is. Spotmedia szerint a koalíciónak most kellene dönteni az új egészségügyi miniszter személyéről is, amivel kapcsolatban az elmúlt napokban több név és forgatókönyv is felmerült. Állítólag nem csak az USR-PLUS és a PNL között vannak feszültségek, hanem a szövetségen belül az USR és a PLUS között is. Felmerült korábbanorvos neve, aki az USR-tag, és ezért nem nagyon tetszik az PLUS-nak, ők inkábbeddigi államtitkárt szeretnék, aki miniszterként tovább folytathatná a munkát Voiculescuval, aki államtitkárként térne vissza a minisztériumba.