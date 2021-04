Befejeződtek a koalíciós tárgyalások, megállapodtak

Véget értek a koalíciós tárgyalások, és a kormánykoalíció párjai konszenzusra jutottak. A pártelnökök annyit jelentettek be, hogy kiegészítik a koalíciós megállapodásokat, ahogyan Kelemen Hunor fogalmazott, nincsen semmi extra benne. Ezzel erősítenék a bizalmat a koalíciós felek között, hogy eredményesebben kormányozzanak együtt. A miniszterelnök természetesen továbbra is Florin Cîțu marad.



A kormánypártok vezetői a koalíciós megállapodást kiegészítő dokumentumot írtak alá, amely az egymás közötti bizalmat hivatott erősíteni, illetve elősegíti majd a kormány jobb működését - nyilatkozta a keddi koalíciós ülést követően a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ludovic Orban."A koalíció megy tovább. Ma fontos lépést tettünk a hatékonyabb kormányzás és a politikai döntések koherensebbé tétele felé" - mondta Florin Cîţu a koalíciós ülést követően a parlament épületében adott nyilatkozatában."Amint azt múlt héten is elmondtam, erre a koalícióra nincs alternatíva, és örülök, hogy sikerült konszenzusra jutnunk a kormányzás folytatásáról. Ebben a kiegészítő dokumentumban, amint azt önök is látni fogják, nincsenek rendkívüli, extravagáns dolgok. Olyan dolgok vannak benne, amelyek biztosítják a koalíció koherens működését, a koherens döntések meghozatalát a kormányban és a parlamentben egyaránt, és a kormányprogram néhány hangsúlyos pontját, anélkül, hogy bármit is hozzátennénk a kormányprogramunkhoz' - nyilatkozta az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor fontos célkitűzésnek nevezte, hogy a kormány olyan döntéseket hozzon, amelyek helyreállítják és megerősítik az emberek bizalmát a koalícióban, és hogy sikerüljön megvalósítani a kormányprogramban foglaltakat.A g4media összefoglalója a szerint a koalíciós megállapodás kiegészítésének a főbb vállalásai a következők:*a miniszterelnöknek előzetesen értesítenie kell a minisztert javasló pártot, ha vissza akarja őt hívni.*a miniszterek teljesítményét rendszeresen értékelik a kormányprogramnak megfelelően, illetve a kormány teljesítményét is értékelik a koalíción belül.*a kormánykoalíció a kormányprogram alapján működik, és a parlamenti napirend és döntések is ezt követik.*az olyan törvényjavaslatokban és a témákban, amik nem a kormányprogram részei, az azt alkotó pártok a koalíción kívül is eljárhatnak, ha arról előzetesen értesítik a partnereket.*a kormány hetente közzéteszi az oltáskampánnyal kapcsolatos adatokat.*a kormány az Egészségügyi Minisztériumon közreműködésével újra elemzi és meghatározza, hogy milyen kritériumok alapján számít valaki Covid-19 betegnek/halottnak/gyógyultnak.*a koalíció minden miniszterének lépéseket kell tennie annak a nyilvános adatokhoz való hozzáférés növelésé érdekében, illetve a költségvetés, a közbeszerzések és a szerződések átláthatóvá tétele érdekében.*folytatódnak az egészségügyi reformok, átláthatónak és hatékonynak kell lennie a kórházi infrastruktúrába történő befektetéseknek. Megreformálják a speciális nyugdíjakat.*az év végéig elfogadják az igazságszolgáltatásról szóló törvényt (azok szerint a nemzetközi egyezményeknek megfelelően, amiket Románia már ratifikált.)*a koalíció állandó munkacsoportot hoz létre az állam működésének ésszerűsítése céljából.Az egészségügyi minisztert személyét szerda reggel fogják bejelenteni.