Bűnös az, akinek tengeri herkentyűkre vásik a foga böjt idején, figyelmezteti híveit Teodosie

Az ortodox egyház május másodikán ünnepli Jézus feltámadását, a húsvét előtti negyven nap a hívek számára a böjt időszaka, a feltámadás ünnepére imádkozással, bűnbánattal, áldozatvállalással, lemondással készülnek. Ennek részeként böjtölnek, azaz negyven napon át nem esznek húst, viszont halat igen.



Ebben a kontextusban kérdezték meg őszentségét, Teodosie konstancai érseket, hogy böjtös ételnek számítanak-e a tengeri herkentyűk. A fogas kérdést a Dobrogea Rádió egyik hallgatója tette fel, ugyanis a rádióállomás rendszeresen helyet ad a fanatikus nézeteiről elhíresült egyházfőnek. Teodosie nem hazudtolta meg önmagát, és azon nyomban kifejtette, hogy vigyázni kell, mert az emberi gyarlóság végtelen, és ha kagylót, rákot, netalán homárt! enne bárki is nagyböjt idején, az bizony vétkezik."A tenger gyümölcsei nem számítanak böjtös éteknek, mert élőlényekről van szó. Lények. Ez egyfajta ravaszság, hogy kibújjon a telhetetlen ember a böjt szabálya alól. Mert a tenger gyümölcsei lények, még akkor is, ha nincs vérük "- mondta a pátriárka.Nos, nem tudni pontosan, hogy melyik biológia óráról hiányzott őszentsége, annyi biztos, hogy az érdeklődő hallgató most már nem lakmározhat kedvére a tengeri herkentyűkből.