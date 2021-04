Johannis megunta az acsarkodást: veszekedjenek kevesebbet, és dolgozzanak többet a kormányzó pártok

Kevesebb vitát és több párbeszédet kért a kormányzó erőktől Klaus Johannis, hangsúlyozva, hogy a járvány elleni küzdelem kell hogy legyen a legfőbb prioritásuk. Az elnök az új egészségügyi miniszter iktatása alkalmával nyilatkozott.



frissen kinevezett egészségügyi miniszter szerda este letette az esküt a Cotroceni-palotában.'Egy rendkívül bonyolult tárcát vesz most át, miniszter asszony, egy rendkívül kritikus időszakban. Sok erőt és sikert kívánok munkájához' - mondta Klaus Iohannis államelnök Ioana Mihăilának az iktatási ceremónián.Az államfő kifejtette ugyanakkor, hogy nagyon örül annak, hogy a kormánykoalíciónak sikerült megállapodnia egy 'modus vivendiben', amely reményt nyújt arra, hogy 'a dolgok ezentúl még jobban fognak menni', és felkérte a kormány tagjait, hogy támogassák új kollégájukat, mivel annak 'rendkívül sok problémát kell majd megoldania'.Iohannis sok sikert kívánt a kormánynak az oltáskampányban.'Nagyon remélem, hogy egy sikeres oltáskampány nyomán nyárig sikerül kilábalnunk a járványból' - tette hozzá az államfő.Klaus Iohannis államelnök szerda délután írta alá a rendeletet amelyben egészségügyi miniszternek nevezi ki Ioana Mihăilát, akit az USR PLUS jelölt a tisztségre.A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az államfő rámutatott, nehéz pillanatokon van túl a kormánykoalíció, kezelnie kellett egy kihívást, és néhány "nem túl inspirált nyilatkozattól" eltekintve jól reagált a helyzetre, a koalíció vezetői érettségről és felelősségérzetről tettek tanúbizonyságot. Az elnök szerint a párbeszédnek köszönhetően sikerült kimozdulniuk a patthelyzetből."Most a világjárvány elleni küzdelem és minél több ember életének a megmentése a prioritás. Ez volt és továbbra is ez kell hogy legyen valamennyi döntéshozó legfontosabb célkitűzése" - fogalmazott.Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem most van az ideje a vitáknak."Kevesebb vitát és több párbeszédet kérek a kormányzó erőktől, kevesebb politikai pátoszt és több felelősségtudatot, kevesebb büszkeséget és több együttműködést" - nyomatékosította.