Megújult az ótordai református templom

2018 szeptemberében kezdődött el a hétszáz éves ótordai református templom felújítása. Az európai uniós alapokból felújított templomot pénteken délben adta át Cseke Attila fejlesztési miniszter, Hegedüs Csilla államtitkár és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.



A munkálatok két és fél éven át zajlottak, ez alatt a templomot természetesen nem használhatták az ótordai egyházközség hívei, az istentiszteleteket addig a gyülekezeti teremben tartották.ótordai református lelkipásztor elmondta: a feltehetőleg 1380–1400 körül épült templomot százévente restaurálták, a legutolsó ilyen jellegű munkálatokat pedig 1904–1906 között végezték. A mostani helyrehozatali munkálatok ötlete már több éve felmerült. A templom felújítására vonatkozó pályázatot 2016-ban nyújtották be, és 2017 tavaszán értesítették az egyházat, hogy a pályázat elnyerte a szükséges támogatást.építész, a tervek készítője elmondta: a nagyméretű templom felújítása szakaszosan történt, és mivel összetett munkáról volt szó, több szakági tervező és kivitelező működött közre. A munkálatok összértéke mintegy 2 millió euró volt.A templom eredetileg ágostonos kolostor volt, a reformáció idején sokat romlott az állapota, és I. Rákóczi György az egyházfalvi reformátusoknak ajándékozta, akik rendre beköltöztek a városba. A tatárjárás idején többször is feldúlták, felgyújtották. Az 1600-as évek elején a Basta-csapat, majd a század második felében dán zsoldosok pusztításai viselték meg. Nagyobb felújítást 1904–1906 között végeztek rajta, ekkor épült a 62 méter magas, különálló torony is, amely a város díszévé vált.