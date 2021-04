Magyarország továbbra is sárga zónás, onnan érkezve karanténba kell vonulni

Aktualizálta csütörtök este az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a járványügyi kockázatot jelentő, sárga zónás országok jegyzékét. A listán szereplő államokból Romániába érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk.



Kivételt képeznek a karanténba vonulási kötelezettség alól azok, akik:- immunizálva vannak: a Romániába lépés előtt legalább tíz nappal megkapták a koronavírus elleni vakcina második oltását is;- igazolni tudják, hogy az országba való belépés előtti 90 napban átestek a betegségen (pozitív PCR-teszt a fertőzéskor, kórházi kibocsátó, az utóbbi 14 napban elvégzett, antitestek jelenlétét igazoló IgG teszt);- kevesebb, mint 3 napig (72 óráig) maradnak az ország területén, és bemutatnak egy negatív koronavírustesztet, amelyet az országba való belépés előtt legfeljebb 72 órával végeztek el.A járványügyi kockázatot jelentő országok közé tartozik többek között Magyarország, Ausztria, Bulgária, Franciaország, Olaszország és most már Görögország is.