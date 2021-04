Elektromos ívtől kapott súlyos áramütést egy gyerek, amikor felmászott egy vagon tetejére

A 12 éves fiút a Iași megyei kórházba szállították, ahol igyekeznek ellátni az égési sérüléseit, és műtéteket is végeztek rajta. A mentőszolgálat szóvivője, Diana Cimpoeşu az Agerpresnek elmondta: a gyerek testfelületének kb. 40%-a égett meg, és zúzódásokat is szenvedett amikor lerepült a vagon tetejéről. Állapota súlyos, de stabil.



A szóvivő szerint évente történnek hasonló esetek, melyeket neveléssel, tájékoztatással kellene megelőzni. A magasfeszültségű vezetékek közelében ugyanis fennál az ún elektromos ívek kialakulásának veszélye.Cimpoeşu kifejtette: az a tapasztalatuk, hogy az ilyen jellegű sérüléseket szenvedők gyógyulása igen hosszas és nehézkes. Általában sok szenvedéssel jár és műtéteket is kell végezni a pácienseken. A most kórházba szállított fiú esetében pl. egy dialízishez hasonló eljárást is el kell végezni.Hozzátette: nem ritka, hogy az elektromos ívek miatt áramütést szenvedettek belehalnak a sérüléseikbe. Az áldozatok többsége kamasz.