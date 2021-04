A belügyminiszter azért sír, mert több mint ezer rendőrőrsön még mindig az udvar végébe kell járni a vécére

A belügyminisztérium tavalyhoz képest 75 százalékkal nagyobb összeget szán idén beruházásokra, és az egyik fő cél a rendőr-főkapitányságok és az őrsök székhelyéül szolgáló épületek felújítása, tekintve, hogy több mint ezer őrsnél még az udvaron van a mellékhelyiség - jelentette ki a tárcavezető.



rámutatott, míg tavaly 84 millió lejt fordíthattak beruházásokra, az idei költségvetésben ez az összeg 150 millió lejre emelkedett. A ráfordítások növelését "a rendvédelmi rendszer sebezhetőségeivel" indokolja a miniszter. Ezek közé sorolta azt is, hogy több mint ezer rendőrőrsnél "még az udvar végében van a vécé".A tárcavezető két új Botoşani megyei rendőrségi épület avatóünnepségén beszélt erről. Ugyanakkor felhívta az illetékes hatóságok figyelmét, hogy ne csak az állami költségvetésből elkülönített összegekre alapozzanak a rendőrségi székhelyek korszerűsítésének tervezésekor, hanem uniós alapokra is, majd kiemelte, javítani kell az ilyen projektek gyakorlatba ültetésének hatékonyságán, mert ezzel is gondok vannak jelenleg.Bode elmondta még, a kormány kezdeményezni fog egy törvénymódosítást, amely lehetőséget biztosítana az önkormányzatok számára arra, hogy rendőrőrsök vagy más, nem a tulajdonukban levő épületek felújítását is finanszírozhassák.