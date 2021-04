Felsőfokú nővérképzőt indítana a Sapientia csíkszeredai kara

Pénteken sajtótájékoztató során jelentették be, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karán nővérképzést indítanának, jelenleg épp az akkreditációs dosszié összeállításán dolgoznak, amit őszig el is készíthetnek.



A Sapientia honlapján található információk szerint a képzés elindítását a csíkszeredai sürgősségi kórház és a Hargita Megyei Tanács kezdeményezte. A képzés szakmai, oktatói feltételeinek megteremtésében döntő részt vállalt a budapesti Semmelweis Egyetem, mely a beindulás szakaszában székhelyen kívüli működési formában fogadja be a képzést. A két felsőoktatási intézmény megállapodása értelmében a felek arra törekednek, hogy a Sapientia a lehető leggyorsabban akkreditált szakként fogadja be a nővérképzést - írja az MTI., a csíkszeredai kórház menedzsere elmondta: erre a képzésre szüksége van a helyi kórháznak, de a szakmának és legfőképp a térség lakosságának, akik megérdemlik, hogy a legmagasabb szinten képzett szakemberek álljanak mellettük szükség esetén., a Sapientia egyetem rektora az esemény után az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy még korai az asszisztensképzés kezdetéről beszélni, de az elmúlt időszakban intenzív munka folyt a magyarországi követelményeknek megfelelő akkreditációs dosszié összeállítása érdekében. A folyamatot az gyorsította fel, hogy a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház meg tudott felelni néhány fontos feltételnek.A rektor hozzátette: Székelyudvarhely mellett Csíkszeredában is megfogalmazódott a szak elindításának az igénye, az előbbi azonban nem minősül felsőfokú oktatásnak. De mint elárulta, szeretnék elérni, hogy a majdani nővérképző székelyudvarhelyi és csíkszeredai lábon álljon majd.