A „megújult” koalíció elvileg lehetővé tenné az kétfordulós polgármester-választás módosítását

A koalíciós megállapodást kiegészítő dokumentum egyik előírása a kétfordulós polgármester-választás bevezetésére vonatkozó indítvány parlamenti támogatásának módját szabályozza - jelentette ki péntek este Dan Barna miniszterelnök-helyettes.



A USR-PLUS társelnökét többek között arról kérdezték a Digi24 televízió egyik műsorában, hogy van-e összefüggés a kétfordulós polgármester-választás bevezetésére vonatkozó kezdeményezésük és a megállapodást kiegészítő dokumentum azon előírása között, miszerint ha a koalícióban nincs konszenzus bizonyos törvénytervezetekkel vagy a kormányprogramban nem szereplő témákkal kapcsolatban, a pártok parlamenti frakciói a koalíción kívül is felléphetnek ezek érdekében, amennyiben erről előzetesen értesítették a partnereket.Válaszában Dan Barna megerősítette, hogy a kétfordulós polgármester-választásra vonatkozó indítványuk képezi ezen előírás tárgyát, az RMDSZ ugyanis már a koalíció létrehozásakor kijelentette, hogy ragaszkodik a polgármesterek egy fordulóban való megválasztásához, az USR PLUS és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) azonban szükségesnek tartja ezt a reformot az elöljárok legitimitásának erősítése érdekében. "Megegyeztünk abban, hogy amikor majd a parlament elé visszük az indítványt, nem lesz harag a koalícióban, ha az más pártok támogatásával átmegy a törvényhozáson" - fogalmazott.Megkérdezték tőle azt is, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) részéről számítanak-e a támogatásra e tekintetben, lévén hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) köztudottan az RMDSZ álláspontját támogatja. Erre reagálva Barna rámutatott, az AUR képviselőivel nem tárgyal, mert "szélsőséges pártnak" tartja az alakulatot.