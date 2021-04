Az egészségügyi tárca elfogadta a poszt-Covid szindrómára vonatkozó orvosi protokollt

Pénteken az egészségügyi minisztérium elfogadta a poszt-Covid szindrómára vonatkozó orvosi protokollt – számolt be a fejleményről az Agerpres.



, egészségügyi miniszter aláírt egy rendeletet, amely engedélyezi azt az orvosi kezelési és rehabilitációs protokollt, amelyet a poszt-Covid tünetegyüttesre dolgoztak ki a szakértől. Az új protokoll célja a Covid-19 megfertőződésből gyógyulnak nyilvánított személyek fizikai-egészségügyi jólétének a helyreállítása, és az elhuzódó tünetek kezelése, továbbá a képességek visszaszerzése, hogy az emberek visszatérhessenek a minőségi élethez. A poszt-Covid szindrómáról korábban itt írtunk Az egészségügyi tárca engedélyezett egy újabb protokollt a Covid-19 kezelésére vonatkozóan is, amely a recensebb kutatásokat, az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ajánlásait veszi alapul.Emellett egy újabb fejezettel bővítették a családorvosoknak szánt ajánlásokat is, amely az otthon kezelt, enyhébb lefolyású Covid-19 betegség kezelésére vonatkozik. (Agerpres, via Radio Mures Nyitókép: Willfried Wende képe a Pixabay -en.