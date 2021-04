Șoșoacă állítólag pártot alapított, szerinte az AUR-nak már kampec

Diana Șoșoacă vasárnap arról beszélt, hogy új pártot alapított, de még nem mondja meg, hogy pontosan melyik ez a párt.



A volt AUR-os szenátor arról is beszélt, hogy ő jelenleg népszerűségben fölötte vanfrancia szélsőjobb politikusénak, mert "ő már nem éri el az emberek ingerküszöbét". Viszont szerinte a románok figyelnek.A jelenleg független szenátor ugyanakkor beszólt az AUR-nak is: "Az AUR nem létezik, négy százalék alá esett. Ne higgyék el a fizetett közvélemény-kutatások eredményeit" - így Șoșoacă.Utóbbi kijelentése élesen ellentétben áll az INSCOP intézet márciusi felmérésével , ugyanis eszerint az AUR már a harmadik legerősebb erő az országban, és megelőzték az USRPLUS szövetséget.Șosoacă szerint az ő távozása az oka annak, hogy az AUR már nem vonzó az embereknek, és kétségbeesetten próbálnak új tagokat szerezni, ennek köszönhető például az, hogy nemrég két USR-alapító is belépett az AUR-ba.A szenátor az AUR listáján jutott a parlamentbe decemberben, de a párt vállalhatatlannak találta a viselkedését, és néhány hónap alatt kizárták a frakcióból.