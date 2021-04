Vasárnap átlépte a hárommilliót a romániai beoltottak száma

Vasárnap délután átlépte a hárommilliót a koronavírus ellen Romániában beoltott személyek száma - közölte honlapján az oltási kampányt koordináló bizottság.



A hivatalos adatok szerint vasárnap délután 17 óráig 3 037 698 személyt oltottak be Romániában, közülük 1 794 505-en a második oltást is megkapták. A beoltott romániaiak több mint háromnegyed része (76,92 százalék) a Pfizer által gyártott oltóanyagot kapta, az Astra-Zeneca oltását 13,81 százalékuknak, a Modernáét 9,25 százalékuknak adták be.Az országban elsőként Temesváron szerveztek a hét végén oltási maratont, amely keretében péntek délutántól előjegyzés nélkül bárki beoltathatta magát a Pfizer vakcinával. A Digi24 hírtelevízió jelentése szerint a maraton keretében vasárnap estig mintegy 6400-an kapták meg az oltást. Amint a szervezők közölték, három hét múlva újabb maratont szerveznek a második oltás beadására.A kórházakra nehezedő nyomás is enyhült. Míg április elején a 14 ezret is meghaladta a kórházban ápolt fertőzöttek száma, vasárnap már csak 10 312-en voltak kórházban. Viszonylag magas maradt azonban az intenzív terápiás osztályokon kezelt betegek száma. Ott továbbra is 1358 személy életéért küzdenek.