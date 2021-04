A végzősökön kívül mindenkinek május 5-én kezdődik az iskola. A miniszter gyorsteszteket szeretne

A tavaszi extra hosszú vakáción levő tanulók május 5-én térhetnek vissza az iskolákba (ahol a járványhelyzet megengedi), kivéve a végzős, vagyis a VII. és XII. osztályokat, ahol csak május 10-én kezdődik az oktatás. Sorin Cîmpeanu hétfőn jelentette ki azt is, hogy az iskolákban sokkal szigorúbban tartják be az egészségügyi szabályokat, mint máshol, ezért optimális körülmények között tarthatják meg az órákat.



Ugyanakkor azt is közölte, hogy a végzős osztályoknak június 11-én ér véget a tanév, vagyis már csak egy hónap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy felkészüljenek az országos felmérőre. Úgy vélte, hogy az esetükben sem indokolt a hibrid rendszer fenntartása - amikor csak az osztály fele vesz részt egyszerre élőben az órákon -, és ezért kérte ennek a kitételnek az eltörlését, hogy mindenki bejárhasson az órákra.Cîmpeanu kihangsúlyozta, hogy fontosnak tartja, hogy az iskolákba vezessék be gyorstesztelést a diákok számára, de ezzel kapcsolatban még várja az egészségügy minisztérium válaszát. "Az ideális az lenne, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani már a húsvéti vakáció végéig" - szögezte le.Cîmpeanu azzal érvelt a parlamentben tett nyilatkozatában, hogy egyre több európai államban folyamodnak a diákok noninvazív teszteléséhez. Legutóbb Olaszország vezette be ezt az eljárást, amelyet Németországban, Ausztriában, Franciaországban is alkalmaznak. A noninvazív teszteket olyan tanulók esetében alkalmazzák, akik tüneteket mutatnak, vagy kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel. A noninvazív teszt eredményét utólag PCR-teszttel teszik hivatalossá. Ez a módszer nagyon hatékony eszköznek bizonyul az iskolai egészségügyi biztonság szolgálatában - magyarázta a miniszter.A noninvazív tesztek alkalmazásának metodológiáját még nem hagyta jóvá az Országos Közegészségügyi Intézet, az egészségügyi tárca vezetője azonban reményét fejezte ki, hogy az INSP 'fontolóra veszi ezt a lehetőséget'.Hozzátette, azt tartja ideálisnak, ha még a tanulók iskolába való visszatérése előtt sort tudnának keríteni erre.