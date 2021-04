Temesváron 6722-en oltatták be magukat az oltási maratonon. Bukarestben is készülnek

Hétfő reggelig 6722 személy oltatta be magát koronavírus ellen a temesvári maratoni oltási akció keretében, amely 64 órán át tartott megszakítás nélkül - írja az Agerpres.



Bukarestben is hasonló akcióra készülnek a május 7-9. hétvégén, ahol a maraton részeként szintén regisztráció nélkül lehet majd oltást kapni. A tervek szerint 10 ezer ember beoltására lenne kapacitás a Román Nemzeti Könyvtárban és a Palota teremben berendezett oltási központban. Több mint valószínű, hogy itt is Pfizer-BioNTech oltást adnak majd, mivel a Johnson&Johnson-t a házi orvosoknak tartogatják.Visszatérve Temesvárra:, a kampány kezdeményezője, aki a temesvári megyei kórház intenzív terápiás osztályának vezetője, elmondta, a három napon és három éjszakán át zajló oltási maraton precedens nélküli Romániában, de ki szeretnék terjeszteni a projektet az ország más településeire is.Săndesc köszönetét fejezte ki a temesvári egészségügyi közösségnek és az önkénteseknek, akiknek az erőfeszítésével sikerült 64 óra alatt 6722 személyt beoltani. Bevallása szerint a legnehezebb nap a pénteki volt, mert tartottak attól, hogy az emberek nem jelentkeznek oltásra.Hozzátette, értékeli, hogy, az országos oltási kampány koordinátora nagyon nyitott volt erre az ötletre.Az érdeklődők személyi igazolványuk felmutatásával, előzetes regisztráció nélkül jelentkezhettek az oltásra. Az akció keretében a Pfizer-BionTech vakcináját használták, a második dózist egy hasonló maraton alkalmával adják majd be, 21 nap múlva.