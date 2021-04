Bukarest, Kolozsvár és Arad is szabadulhat a hétvégi korlátozásoktól

Update: Kolozsváron is hivatalos lett a döntés, hogy már hétfőtől érvénybe lépnek az újabb intézkedések, vagyis a lazítások. Kolozs megyében ugyanakkor a metropolisz övezethez tartozó Szászfenes (3,36) és Kisbács (3,38) lakosai is szabadabban mozoghatnak a hét minden napján most már.



------------------------------Bukarest, Arad és Kolozsvár is a hétvégén érvényben lévő korlátozások feloldására készül, vagyis nem kell 6-kor zárjanak a boltok és a teraszok, és csak este 10-ig kell majd mindenki hazaérjen.Kolozsváron 3,21-es ezreléket jelentettek az elmúlt 14 napra számítva, Bukarestben ez az arány szintén 3,5 ezrelék alá csökkent, így várhatóan ott keddtől már nyitnak az edzőtermek. A hivatalos döntésekre még kicsit várni kell ezekben a városokban, nem úgy Aradon, ahol már megszületett, miután ott is 3,4 ezrelékre esett vissza a fertőzöttségi mutató.