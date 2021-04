Iskolanyitás: nem működik a diákok tesztelése, mondja az oktatási miniszter

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter egy esti tévéműsorban számolt be az újonnan kinevezett egészségügyi tárcavezetővel folytatott megbeszélésekről, amelyek a tanulók iskolai tesztelésével kapcsolatosak. "A szülők beleegyezése nélküli tesztelés kérdése nem merült fel. Én személy szerint azzal érvelek, hogy minden relevánsnak minősülő, nem invazív teszt használható az iskolákban. Ez egy szűrési mechanizmus, ami hatásos lehet a fertőzöttek azonosításában. Ezeket a tesztet később PCR-vizsgálattal kell megerősíteni "- kommentálta az oktatási miniszter.



Sorin Cîmpeanu pontosította, hogy a teszteket azoknak a tanulóknak az esetében kell alkalmazni, akiknek tüneteik vannak, illetve azoknál, akik megtudták, hogy közvetlen kapcsolatban álltak már igazolt fertőzöttekkel.A miniszter által ismertetett adatok szerint a diákok tesztelése nem működött megfelelően az előző periódusban, ugyanis a

beszerzett 1 millió 350 ezer antigéntesztből eddig mindössze 26 ezret használtak fel az iskolák

. A miniszter azt is pontosította, hogy vannak olyan megyék, ahol két hónap alatt csak 30 vagy 40 tesztelést végeztek az iskolákban."Ez azt mutatja, hogy felületesen kezelték a tesztelést a tanügyi intézményekben. Nem hibáztatnék senkit, mert az is érthető, hogy esetleg nincs kapacitásunk tesztelni, nincs orvosi rendelő abban az iskolában, ki kell szállnia valakinek a közegészségügyi hatóságtól, hogy intézkedjen a helyszínen. A diák pedig, aki esetleg rosszul érzi magát, nem tehet semmit, hazamegy, és a szülők majd meghozzák az általuk megfelelőnek ítélt döntést. Ez a helyzet ott, ahol nincs orvosi rendelő az iskolákban. És ahol van, ott is előfordul, hogy az orvosi személyzet sok esetben nem hajlandó felvállalni a tesztelést"- kommentálta a miniszter a helyzetet.