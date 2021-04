Marosvásárhely a 3 ezrelékes küszöb alá került: nyitnak a kocsmák, kávézók, kulturális intézmények

Marosvásárhelyen 3 ezrelék alá csökkent a fertőzöttségi ráta. a jó hírt a város polgármestere, Soós Zoltán is közölte Facebook-oldalán. "Jó hír a vendéglátóegységeknek, sportermeknek és kulturális intézményeknek, hiszen a belterek is üzemelhetnek 30 százalékos kapacitással. Bizakodó vagyok, és örülök annak, hogy normalizálódik a helyzet. Továbbra is kérem önöket, hogy tartsák be a védelmi intézkedéseket, hogy megörizzük a csökkenő járványgörbét" - írta a városvezető, aki bejegyzésében egy táblázatot is közzétett azokkal a 3 ezrelék alatti fertőzöttségre vonatkozó szabályokkal, amelyeket a marosvásárhelyi lakosoknak be kell tartaniuk. A kijárási tilalom ezután a hét minden napján este tíz órától lép érvénybe, az üzletek pedig este kilencig tarthatnak nyitva.(hírszerk.)



