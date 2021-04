Az emberjogi bíróság elmarasztalta Romániát a Tőkés László által kitűzött székely zászló ügyében

Románia megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkét, a véleménynyilvánításhoz való jogot – állapította meg az EJEB Tőkés László panaszát követően, amelyet a volt európai parlamenti képviselő a székely zászló kitűzésével kapcsolatos megrovásban való részesítése miatt nyújtott be az emberjogi bizottsághoz.



A 2014 májusában Tőkés László a nagyváradi EP-képviselői iroda épületére kitűzte a székely zászlót, 2014. június 20-án a nagyváradi helyi rendőrség szabálysértési eljárást indított ellene. Megállapításuk szerint a székely zászló reklámlobogónak minősül, ezért kitűzése előzetes engedélyezéshez kötött. Az EP képviselőjét megrovásban részesítették. Egy évvel később hasonlóan cselekedtek a partiumi zászló kifüggesztése miatt is – szerintük Tőkés László ismételten megsértette a reklám­anyagok megjelenítéséről és engedélyeztetéséről szóló 2013/285-ös számú törvényt. Mindkét esetben elrendelték a „reklámzászlók” eltávolítását is. Az irodaépületre a „reklámzászlók” mellé a román és magyar nemzeti zászló és az Európai Unió lobogója is kifüggesztésre került. A székely-magyar szimbólumok reklámzászlóként való megbélyegzése, használatuk jogi köntösbe bújtatott megakadályozása ellen Tőkés László közigazgatási panaszt nyújtott be.A nagyváradi bíróság, majd a Bihar megyei törvényszék a panaszt és a fellebbezést azzal az indokokkal utasította el, hogy az 1994/74-es számú zászlótörvény kimondja: hivatalos épületeken és közterületeken más államok zászlói kizárólag a román nemzeti zászló mellett és csak hivatalos állami látogatások, nemzetközi összejövetelek alkalmával tűzhetők ki. Azt fejtegették, hogy a kitűzött jelképek nem egy elismert állam szimbólumai, ezért kifüggesztésük a zászlótörvényt is sérti; az „úgynevezett Székelyföld” és az „úgynevezett Partium” jelképeinek kitűzésével Tőkés László a nyilvánosság figyelmét akarta felhívni az általa szervezett tevékenységekre és eseményekre, így valójában reklámcélú tevékenységet folytatott.

A román igazságszolgáltatás elutasítása után az EJEB-hez fordultak jogorvoslatért. A frissen publikált végzés szerint a romániai bíróságok döntésük meghozatalakor „nem vizsgálták meg alaposan a tényeket, és ezek nem voltak kellően indokoltak”. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának testülete

, a döntést többséggel hozta meg, tekintettel arra, hogy(Románia) ésbírák (Ausztria) külön véleményt képviseltek.„A Bíróság (EJEB) nem értett egyet a kérelmező azon véleményével, miszerint a véleménynyilvánítás szabadságához való beavatkozásnak nincs jogi alapja. A Bíróság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a romániai bíróságok nem vizsgálták meg részletesen a releváns bizonyítékokat, az ítéletek indoklása rövid volt, és nem tartalmazott elegendő információt ahhoz, hogy a Bíróság felismerhesse a beavatkozás okát. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az egyezmény 10. cikkét az eljárási rendben megsértették” – áll az EJEB közleményében.A bíróság továbbá elrendelte, hogy az állam térítse meg Tőkés László számára a perköltségeket is.