Biztos, ami biztos: nem hozzák, haza, Londonban marad Románia aranytartaléka

Elutasította kedden a képviselőház az ország aranytartalékának hazahozatalát célzó törvényjavaslatot, amelyet még Liviu Dragnea volt PSD-elnök kezdeményezett.



Románia aranytartaléka jelenleg pontosan 103,7 tonnát nyom, ami 2018 január 31-én 3,843 milliárd eurót ért, aminek több mint felét Londonban, a Bank of Englandben őrzik. Ez egyáltalán nem példátlan,számos ország őrzi külföldön, biztonságosnak tartott helyszíneken az értékeit. Az ország nemzetközi tartalékai – ami a valuta- és az aranytartalékot is jelenti – január 31-én 35,765 milliárd eurót tettek ki, miközben ez az összeg december 31-én még 36,8 milliárd euró volt. Persze az angol jegybankban őrzött aranytartalék továbbra is Románia tulajdonában van, és csakis a Román Nemzeti Bank egyértelmű utasításai alapján szabad hozzányúlni.

A tervezet a Román Nemzeti Bank jogállására vonatkozó 2004/312-es törvény 30. cikkelyét módosítaná. A módosítás Románia teljes aranytartalékának az országban történő tárolását írná elő, a jegybankot pedig kötelezné, hogy 20 napon belül nyújtson be jelentést a parlament és a kormány elé a külföldön tárolt tartalékokról, illetve azokról az okokról, amelyek a nemzeti tartalékok csökkenéséhez vezettek vagy vezethetnek.A tervezet elutasítása mellett 173-an voksoltak, 131-en ellene, egy képviselő tartózkodott.A törvénytervezetet két volt képviselő, Liviu Dragnea ésnyújtotta be. 2019. november 20-ánállamfő kérte a tervezet újbóli megfontolását.A parlamenti vita során, a PSD képviselője azzal érvelt, hogy Románia fizet azért, hogy aranytartalékának 60%-át Londonban őrizzék. 'Jelenleg körülbelül 100 tonna aranyunk van, 61 ott van, és országunk semmit nem nyer abból, hogy ott tárolják. (...) Gyakorlatilag körülbelül 300.000 lejt fizetünk évente azért, hogy ott tároljuk az aranyat' - mondta.liberális párti törvényhozó viszont azon a véleményen volt, hogy a tervezet ellentétes az ország érdekeivel, mivel gyakorlatba ültetése esetén Románia elveszítené hitelét az európai partnerek, a pénzintézetek és a befektetők szemében. Vîlceanu arra is felhívta a figyelmet, hogy az aranytartalék Londonból való hazaszállítása horribilis összegbe kerülne az államnak.Az AUR frakcióvezetője,úgy vélekedett, hogy a nemzeti szuverenitásról van szó, és hogy csökkenteni kell a külföldön tárolt hazai aranytartalék arányát. Simion kérte a tervezet visszaküldését a szakbizottságoknak, ezt azonban elutasította a ház.PSD-s frakcióvezető azzal érvelt, hogy a hazaszállítás költségei nagyok ugyan, de Románia mindenképpen fizeti évente a londoni tárolás költségeit. 'Függetlenül attól, hogy szükséges-e az Európai Központi Bank jóváhagyása, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az arany Románia tulajdona, a mi tulajdonunk' - mondta.Az USR PLUS frakcióvezetője,emlékeztette a testületet, hogy a javaslat Liviu Dragneától származik, aki két évvel ezelőtt, az EP-választások előtt nyújtotta be, mivel megijedt attól, hogy csökken a népszerűsége. A javaslat azonban populista, és semmi köze a fiskális politikához - jelentette ki Moşteanu.Volt már példa arra, hogy bizonyos országok hazahozatták aranytartalékukat. Németország New Yorkban, Londonban és Párizsban tartotta az aranykészletét. Aztán úgy döntöttek, hogy a felét hazaszállítják, ezért New Yorkból 300, Párizsból pedig 374 tonnát vittek haza. Magyarország 2018-ban szállította haza Londonból a mintegy 4 tonnányi aranytartalékát. Hollandia 2014-ben vitt haza 122 tonna aranyat New Yorkból, ahol 100 ország aranyát őrzik. Mintegy 200 millió uncia, azaz 6400 tonna aranyat rejtenek a New York-i Fed páncéltermei, ez a világ jegybanki tartalékainak 22 százalékát jelenti.Illusztráció: Jingming Pan