Távozik, amíg még van honnan: lemond Ion Iliescu az 1989-es Román Forradalom Intézetének elnökségi tisztségéről

Ion Iliescu, Románia volt elnöke lemondott a Román Forradalom Intézetének éléről - jelentette be Alina Gorghiu, a PNL szenátora Facebook-oldalán.



Alina Gorghiu úgy véli, a volt államfő lemondása válaszként érkezett az intézet megszüntetésére vonatkozó törvényjavaslatra, amelyetésliberális parlamenti képviselőtársakkal együtt kezdeményezett."Késői és cinikus gesztus ez a volt államelnök részéről azok irányába, akik több mint 30 éve várják az igazságot az 1989. decemberi eseményekkel kapcsolatosan. De ez egyértelműen bizonyítja azt is, hogy Iliescu számára miért volt fontos ez az intézmény. Elrejteni a bűnösöket és a bűntudatot az akkori áldozatokért "- írja Gorghiu.Alina Gorghiu szerint Iliescu, " arra használta fel az intézetet, hogy a saját értelmezéseit népszerűsítse az 1989-es romániai forradalommal kapcsolatosan, és folyamatosan megakadályozta a tények feltárását az 1989-es decemberi eseményeket illetően. Ha megnézzük a számvevőszék jelentéseiben talált pénzügyi szabálytalanságokat, akkor megérthetjük, hogy a miért kell felszámolni ezt az intézetet. Bízom abban, hogy az 1989-es Decemberi Forradalom Intézete megszüntetésére irányuló jogalkotási kezdeményezés gyorsan halad előre. Ezzel tartozunk köszönhetjük az akkori hősöknek" - írta a liberális szenátor.Gorghiu március végén jelentette be, hogy a liberális parlamenti képviselők jogalkotási javaslatot terjesztenek elő "az Iliescu Intézet" megszüntetésére. A felszámolást eredetileg a kormány kezdeményezte, megóvták az alkotmánybíróságon, de a taláros testület elutasította a kifogásokat, majd Klaus Johannis államfő visszaküldte a jogszabályt újbóli megfontolásra a parlamentnek. Az államfő szerint is fölösleges közpénzt pazarolni olyan intézményekre, amelyek “az évek során bebizonyították, hogy nem hatékonyak”.A jogszabály esetében a szenátus mondja ki majd a végső szót.A Román Forradalom Intézetének vezetőségében Ion Iliescu volt államfő mellett,a vezérigazgatói tisztséget töltötte be, a főtitkár pedig