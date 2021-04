Tízezer lejnyi perköltséget kell fizetnie a magyar feliratok ellen pereskedő Dan Tanasă egyesületének

A Székelyudvarhelyi Bíróság hétfői ítélete értelmében tízezer lej perköltséget kell fizetnie a székelyföldi magyar feliratok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesületnek (ADEC) Katona Mihály korondi polgármesterrel szemben elvesztett pere után. Az elsőfokú ítélet kivonatát kedden tették közzé a romániai bíróságok portálján, a beperelt egyesület a hivatalos közlés utáni 30 napban fellebbezhet ellene.



Az egyesület előbb azért perelte be a polgármestert, hogy távolítsa el a Községháza feliratot a polgármesteri hivatal homlokzatáról, majd miután ezt a pert megnyerte, újabb pert indított ellene azért, mert úgy vélte, hogy nem hajtotta végre a jogerős ítéletet, és nagy összegű késedelmi díj megállapítását kérte a bíróságtól. Utóbbi pert azonban az egyesület jogerősen elvesztette. A polgármester által elindított per, melyben a kedden közzétett ítélet született, a korábbi perköltségek megtérítéséről szól.Az ADEC három pert indított a korondi polgármester ellen. Az elsőben a községháza homlokzatára felfestett "Primarie - Községháza" felirat eltávolítását kérte, arra hivatkozva, hogy a román primarie kifejezésnek nem a "községháza", hanem a "polgármesteri hivatal" a pontos fordítása. Szerinte a községháza szó a magyar közigazgatásra emlékeztet, ezért nemkívánatos. A védelem a perben egyfelől a szótárra hivatkozott, másfelől arra, hogy a középület bejárata mellett a román törvények által megszabott felirat is megtalálható.Az egyesület keresete nyomán a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2016 szeptemberében elrendelte a homlokzatra felfestett felirat eltüntetését. A polgármester ezt azonnal végre is hajtotta, de amikor kézhez kapta az ítélet indoklását, amelyben az állt, hogy a "községháza" szó román megfelelője a "casa comunala", (a magyar szó tükörfordítása) lenne, a "Casa comunala - Községháza" feliratot festette fel a homlokzatra. E felirat mintegy fél évig állt a hivatal homlokzatán.Ezt követte az ADEC második pere, amelyet a korábbi jogerős ítélet végrehajtásának vélt elmulasztása miatt indított, és amely végén a Marosvásárhelyi Táblabíróság megállapította, hogy a polgármesternek a 2016-os ítélet kihirdetésétől a módosított felirat eltávolításáig eltelt napok mindegyikére a havi minimálbér 20 százalékának (416 lej) megfelelő bírságot, valamint a felperesnek napi 100 lejes késedelmi díjat kell kifizetnie. Az akkori ítélet azonban csak a bírság kiszámításának a képletét közölte, ezért az ADEC újabb pert indított a bírság pontos összegének a megállapítására. Ezt a pert azonban jogerősen elvesztette. A Marosvásárhelyi Táblabíróság 2020 márciusában azt az ítéletet hozta, hogy a polgármesternek egyáltalán nem kell fizetnie.Az ADEC korondi pereskedése, és a kilátásba helyezett tetemes összegű (mintegy 456 ezer lej) bírság országos és nemzetközi visszhangot váltott ki., a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a "rosszindulat netovábbjának", "méltánytalannak és aránytalannak" tartotta a büntetést, amely szerinte a magyar közösségi vezetők rendreutasítása céljával született. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) leszögezte: a korondi önkormányzat és Katona Mihály polgármester nem követett el törvénysértést, hiszen a magyar feliratok használatát egyetlen romániai törvény, európai vagy nemzetközi megállapodás sem tiltja.Az ADEC elnöke,blogger decemberben parlamenti képviselői mandátumot nyert a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben.