Déjà vu: ismét nyit Kolozsvár, remélhetőleg ezúttal nemcsak három napig tart a csoda, mint februárban történt

A kolozsvári Közegészségügyi Igazgatóság közzétette a koronavírusos fertőzöttségi rátára vonatkozó adatokat. A legfrissebb eredmények szerint Kolozsvár a 3 ezrelékes küszöb alá került, pontosan 2,98 értéket állapítottak meg, vagyis ezentúl a sárga forgatókönyv szabályai szerint alakul a városlakók élete.



Ennek értelmében megnyithatnak az éttermek, vendéglátó egységek belterei is, a kijárási tilalom hétvégén is csak eset 10 órától lép érvénybe, továbbá a kulturális intézmények, mozik és színházak is nyithatnak.A hírt Tasnádi Szilárd István, Kolozs megyei prefektus is megerősítette. Újságírói kérdésre válaszolva Tasnádi kijelentette, hogy az éttermek 30 százalékos beltéri kapacitással nyithatnak, ha ezrelék 3 alá csökken a fertőzöttségi ráta.Legutóbb február 9-én volt pár napos lazítás a kincses városban, azonban amilyen gyorsan nyitottak , ugyanolyan gyorsan zárniuk is kellett a vendéglátó egységeknek, a színház és a mozik pedig csak a program meghirdetéséig jutottak, mivel a fertőzöttségi mutató pár napon belül ismét a 3 ezrelék fölött tartományba emelkedett. Remélhetőleg ez alkalommal tartósabb lesz a nyitás. (hírszerk.)