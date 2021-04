Új fejezet nyílt a magyar-román közös tevékenységekben

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott megbeszélést szerdán Gyulán Bogdan Aurescu román külügyminiszter. A két tárcavezető több kétoldalú megállapodást is aláírt.



A találkozót követő sajtótájékoztatón a román diplomácia vezetője rámutatott, magyar hivatali kollégájával a Magyarország Romániában végrehajtott gazdasági programjai kapcsán aláírandó megállapodásról is egyeztettek, ismét felsorakoztatva azokat az alapelveket, amelyekre épülnie kell az együttműködésnek. „Ezek a következők: átláthatóság, diszkriminációmentesség, hatékony felügyeleti és ellenőrzési mechanizmusok, amelyekbe a román hatóságokat is bevonják és az európai versenyjogi szabályok betartása” – mondta.A két tárcavezető aláírta a kisebbségi ügyekkel foglalkozó román-magyar bizottság megállapodását is.„Immáron a második alkalommal találkozunk idén, és az eredmények reményt adnak a kétoldalú kapcsolatok újraindítására és fejlesztésére, hogy azok mindkét ország javát szolgálják, a román és magyar állampolgárokét egyaránt, etnikai hovatartozástól függetlenül” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a szerdán aláírt megállapodás új fejezetet nyit a közös tevékenységekben.Bár a tárgyalások elkezdésétől számítva tíz évet váratott magára a megállapodás aláírása, és a dokumentum olyan témákra is kitér, amelyek kapcsán eltérnek az álláspontok, ez mindenképpen tükrözi a Románia területén élő magyarok, illetve a Magyarországon élő románok jogainak biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket – hangoztatta Aurescu.A két miniszter ugyanakkor aláírta a 2006-ban, illetve 2014-ben Bukarestben kelt kormányközi megállapodás módosítását is két új határátkelő létesítése érdekében. Ezek az Arad megyei Kisvarjaspuszta és a Békés megyei Dombegyház, illetve a szintén Arad megyei Ottlaka és a Békés megyei Elek között nyílnak.A román tárcavezető köszönetét fejezte ki magyar hivatali kollégájának, amiért Magyarország támogatja Románia schengeni csatlakozását.„Reméljük, hogy Románia schengeni csatlakozásával (...) ezek az akadályok elhárulnak, megszűnik a határellenőrzés” – nyomatékosította.