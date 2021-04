A miniszterelnök biztos abban, hogy egy jó helyreállítási tervük lesz, csak fel kell pörgetni a dolgokat

Biztos vagyok benne, hogy egy jó helyreállítási tervünk lesz – jelentette ki a szerdai kormányülést követően a miniszterelnök.



azt mondta: találkozott a miniszterekkel és abban állapodtak meg, hogy fel kell pörgetni a dolgokat.„Bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban olyan helyreállítási tervünk lesz, amely Románia fejlesztési érdekeit szolgálja. Számos megbeszélés zajlik, de biztos vagyok benne, hogy jó tervünk lesz, egy olyan helyreállítási terv, amellyel lehívhatók a Romániának szánt összegek” – mondta Cîţu.Kifejtette: amennyiben egy PNRR-be foglalt projekt nem tesz eleget az Európai Bizottság kritériumainak, azt más forrásokból finanszírozzák majd.„Úgy kell tekintenünk a helyreállítási tervre, mint a finanszírozási puzzle egy darabjára" – magyarázta a miniszterelnök.Florin Cîţu azt is elmondta: a PNRR-t a kormány állította össze, de az ország valamennyi polgárának szól, politikai hovatartozástól függetlenül, és „senki nem akadályozza” a PSD-t abban, hogy támogassa ezt a projektet.„Nem kellene átpolitizálni ezt a tervet” – hangoztatta Cîţu.A PSD korábban felszólította a parlamenti pártokat, hogy lépjenek ki a „pártbüszkeség” logikájából, és működjenek együtt egy olyan „életképes” helyreállítási terv megvalósítása érdekében, amelyet jóváhagynak Brüsszelben, és amely biztosítja a mechanizmus révén elérhető uniós alapok lehívását.Az alakulat ugyanakkor javaslatot tett arra, hogy közvetlenül az ortodox húsvétot követően szervezzenek egy 'széles körű vitát' a parlamentben, amelyen a kormány képviselői mellett részt vesznek a szenátorok, képviselők, valamennyi parlamenti párt szakértői, önkormányzati szövetségek, a munkaadók és a szakszervezetek képviselői, civil szervezetek, valamint a gazdasági és tudományos élet képviselői.

Frissítés:

Az oltáskampány sikerének függvényében június elsejétől tervezi a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások fokozatos feloldását a román kormány, addig csak alkalmi jelleggel, vagy kísérleti események szintjén tekintenek el a szabályok betartásától – jelentette ki a sajtóértekezleten Florin Cîţu miniszterelnök.A kormányfő felidézte: június elsejéig legalább ötmillió állampolgár beoltását tűzték ki célul, ennek az átoltottsági szintnek az elérésétől függ a nyitás megkezdése. A bukaresti kormány augusztusig tervezi elérni a „normális élethez történő visszatérés” feltételéül megszabott, a felnőtt lakosság 70 százalékát közelítő tízmilliós küszöbértéket.Cîţu reményét fejezte ki, hogy az ortodox húsvét alkalmával, amely idén egybeesik a tengerparti idegenforgalmi szezon – hagyományosan május elsejére időzített – megnyitásával is, az emberek felelősen fognak viselkedni, és fegyelmezetten betartják az egészségügyi korlátozásokat.Bár a sajtó már hetek óta azt valószínűsítette, hogy az ortodox húsvét hosszú hétvégéjén legalább a tengerparti strandokon feloldják a maszkviselési kötelezettséget és az üdülőtelepeken a jelenlegi 22 óra helyett később kezdődik majd a kijárási tilalom, a miniszterelnök egyértelművé tette: nem tekintenek el a szabályoktól, az egyedüli engedmény az, hogy vasárnapra virradó éjszaka a hívők részt vehetnek a húsvéti szertartásokon, de ezen az éjszakán is kizárólag a templomok – és nem a szórakozóhelyek – lesznek nyitva.Cîţu megerősítette: szerdán is ülésezik a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását előkészítő tárcaközi bizottság, de nem volt hajlandó semmilyen konkrétumot elárulni a testület által mérlegelt nyitási tervekről. Megemlítette: május folyamán lesz egy-két kísérleti esemény, a bukaresti nemzeti színház és az opera is maszkmentes előadást tervez a beoltottak számára, de a valódi nyitás az immunizációs kampánytól függ.„Ha a romániaiak meg akarnak szabadulni a maszktól, oltassák be magukat” – a miniszterelnök.