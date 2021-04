Egészségügyi miniszter: vannak eltérések a halálesetek jelentései között, de még nem tudják miért

A minisztérium szintjén létrehozott bizottság előzetes jelentése szerint voltak eltérések a COVID halálozási jelentések rendszerei között – közölte a kabinet szerdai ülését követően az egészségügyi miniszter.



azt mondta: „még nem tudják pontosan”, hogy mi az oka, de a különböző jelentési rendszerek között vannak különbségek.A bizottság május 7-ére dolgozza ki a részletesebb jelentést, amit közzétesznek majd – mondta el a tárcavezető, hozzátéve: a dokumentumot kielemzik és javítani fognak a jelentési rendszeren.A miniszter továbbá bejelentette, hogy hamarosan megjelenik a COVID-19 tesztelést a gyógyszertárakban lehetővé tevő rendelet, amely ügyben az utolsó egyeztetéseknél tartanak. „A megbeszélések előrehaladott állapotban vannak, véglegesítjük a tesztelést végző gyógyszertári személyzet képzési eljárásait, és a rendelet végleges formáját hamarosan közzétesszük” – hangoztatta a miniszter. A tárcavesztő szerint a tesztek rendelkezésre állnak, ezeket, amint a rendelet megjelenik, azonnal megkapják a programba feliratkozott gyógyszertárak.Ioana Mihăilă kitért arra is, hogy az iskolába járó gyerekek számára, amennyiben tünetet mutatnak, továbbra is lehetőség az orrgaratból vett váladék klasszikus antigénvizsgálata. Ugyanis a hatóságok között egyelőre továbbra is vita tárgyát képezi a nyálból vett minták alapján történő tesztelés.A szaktárca vezetője még hozzátette: „jó kapcsolatokat ápolnak” a tanügyminiszterrel, és közösen fogják véglegesíteni a húsvéti vakációt követő időszakban az iskolákban érvényes szabályokat.