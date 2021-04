Drónos oktatás: így néz ki egy modern technológiát alkalmazó interaktív tanóra

Útjára indul az "Oktatás a fenntartható fejlődésért a magasból" elnevezésű projekt. Az Oktatás a magasból kreatív megoldás, amelyet korábban egy kísérleti projekt során teszteltek. Az "előadások" során egy helyi tanár közreműködésével, a diákok online, drónok által közvetített ÉLŐ képeket láthatnak az ország különböző részein található rendkívüli helyekről.



A projekt célja, hogy minden diák hozzáférhessen érdekes információkhoz a 17 fenntartható fejlődési célról.

"Valahányszor a 17 Fenntartható Fejlődési Célról beszélek, fontosnak tartom hangsúlyozni az oktatás és az egészség fontosságát. Az elmúlt évben még hangsúlyosabbá vált az igény, hogy jobban odafigyeljünk ezekre a területekre.A rendszeres és az online tanfolyamok is érdekesebbekké válhatnak innovatív oktatási módszerek alkalmazásával. Ezeknek az interktív óráknak a segítségével azt szeretnénk elérni, hogy a diákok és a tanárok az egész országból, gyakorlati példák által tanuljanak többet a körülöttük lévő világról és a fenntartható fejlődésről. Ezért kapcsolódott be a Fenntartható Fejlődés Főosztály a projekt országos kiterjesztésébe. A következő generációk oktatásának fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket továbbra is támogatni fogjuk.” - mondtaA projektindító sajtótájékoztatón részt vett, az Oktatási Minisztérium államtitkára, a projekt kezdeményezői, valamint néhányan a kísérleti órákat vezető tanárok közül.

Az órák nem formális tevékenységeket is tartalmaznak, például kísérleteket, játékokat és érdekes feladatokat.

A ma elindított projekt céljai a következők:• a a fenntartható fejlődési célok megismertetése a diákokkal, kiemelve az együttműködés és a kritikus gondolkodás fontosságát,• a diákközpontú, és legújabb technológiákat alkalmazó interaktív oktatás támogatása,• az ország összes tanára számára elérhető minta-órák létrehozása.

Ki vehet részt?

Az órákat lelkes tanárok tartják, Románia nyolc gazdasági fejlesztési régiójából, mindegyikük saját szakterületén. A tanárokat elsősorban az Aspire Teachers hálózatból választják ki, egy kiváló tanári közösség, amely elkötelezett és az új generációkhoz és technikai újdonságokhóz alkalmazkodó, de más, a projekt iránt érdeklődő oktatói közösségekből is.Bármely romániai iskola III-IV vagy V-VII osztálya bekapcsolódhat az élő órák követésébe. A nyolc órát március és június között tartják, egy előre pontosan meghatározott órarend szerint. A befogadó osztálynak csak egy videoprojektorra, az internethez csatlakoztatott laptopra és sok kíváncsiságra van szüksége.Az első órát május 6-án közvetítik. Ahhoz, hogy megkapják a bejelentkezési információkat, és követhessék a projekttel kapcsolatos eseményeket, az érdekelt osztály / iskola egy tanárának vagy az iskola igazgatójának ki kell töltenie egy rövid űrlapot A projekt kezdeményezője és lebonyolítója a Kormány Főtitkárságán belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály partnereivel, az Aspire Teachers és a Carolina Kreatív Negyed Egyesülettel.