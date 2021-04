Hétvégén nagyon meleg lesz, de ha majálisozni indulsz, simán elázol majd

Az ilyenkor megszokottnál sokkal melegebb lesz a hétvégén, de országszerte számítani kell záporokra, zivatarokra - nyilatkozta csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szolgálatos meteorológusa.



szerint a következő napokban folytatódik a felmelegedés, de a légköri instabilitás is kitart.Szombaton az ilyenkor megszokottnál sokkal magasabb, 18 és 28 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, és vasárnap is hasonlóan meleg lesz, a tengerparton 16-20 fokig, Olténiában és Munteniában azonban akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Szombaton délután főleg az ország északi felében és a hegyekben lehetnek villámlással kísért záporok, zivatarok. Vasárnap északnyugaton, északon, a központi országrészben és a hegyekben is várhatók elszórt esőzések vagy akár felhőszakadás.Május 3-án, hétfőn nyugaton, valamint a központi és az északi országrészben lehűlés következik, itt legtöbb 12-13 fok lesz nappal, az ország többi részén azonban továbbra is melegebb lesz az ilyenkor megszokottnál. Sok helyen felhős lesz az ég, de csak elszórtan eshet, inkább északon, valamint az ország központi részén.