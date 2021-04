„Úgy bánj vele, mint a kutyával” - nők ellen úszító dalszövege miatt hat hónapi börtönre ítélték a manele-énekest

Alapfokon hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a piteşti-i bíróság Dani Mocanu manele-énekest abban az ügyben, amelyben azzal vádolták, hogy a nők elleni gyűlöletre uszított egy, a Youtube csatornán 2019 áprilisában közzétett YouTube-klipben.



A féléves szabadságvesztés mellett az énekesnek 15 ezer lej büntetőbírságot is ki kell fizetnie.



A bíróság ugyanakkor kötelezi a YouTube-ot a Curwa (Official Video) Hit 2019 elnevezésű videoklip és a hozzá kapcsolódó többi klip eltávolítására.









Az ítélet nem jogerős.



Az ügyészség szerint a 2019. április 27-én feltöltött videoklipben a manele-énekes a nők elleni gyűlöletre és diszkriminációra uszít. 2019 novemberének végére már a 18 milliót is meghaladta a klipet megtekintők száma, ami körülbelül 34.000 amerikai dolláros bevételt generált Mocanunak a reklámok révén.

