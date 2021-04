Lekötötték szájukat, zsákokba rakták és a szemétgödörbe hajították a kutyákat - a csodával határos módon menekültek meg

Ismeretlen tettesek több tíz kutyát fogtak be, zsákokba zárták őket és egy szemétgödörbe dobták a Galac megyei Tudor Vladimirescu községben - számolt be a News.ro portál.



Numarasem 8 suflete ramase in urma noastra, triste, deznadajduite ca nu le-am putut lua de la groapa de gunoi de la... Közzétette: Help Labus – 2021. április 30., péntek

Egy helyi állatvédő szervezetnek csak az állatok egy részét sikerült megmentenie. A Galac Megyei Rendőrség eljárást indított, hogy megtalálja és felelősségre vonja az állatkínzókat.A Help Lăbuş nevű állatvédő szervezet Facebook-oldalán közölte, hogy szemtanúk beszámolója szerint hat férfi csövekkel, láncokkal és zsákokkal felszerelkezve fogta be a több mint 25 kutyát, lekötözték a szájukat, rafiazsákokba zárták őket, és bedobták a szemétgödörbe. Az állatvédőknek 24 felnőtt kutyát és három kölyökkutyust sikerült megmenteniük két nap alatt. Segítségükre sietett aEgyesület is, amely átvett tőlük tíz állatot. Két kutyát nem sikerült megmenteniük, és egy még mindig kritikus állapotban van - írták ki Facebook-oldalukra a Help Lăbuș Egyesület tagjai.Most örökbefogadó gazdikat keresnek a megkínzott állatok számára, akik a csodával határos módon élték túl a jól kitervelt, kegyetlen gaztettet. A Galac Megyei Rendőrség sem hagyja annyiban a dolgot, állítólag az egyik elkövetőt az autója alapján sikerült beazonosítani. A galaci állatrendőrség is kiadott egy közleményt, amelyben kérik a lakosok segítségét, hogy fényt deríthessenek az állatkínzó bűncselekmény részleteire, és beazonosítsák az elkövetőket.A Help Lăbuș egyesület Facebook-oldalán megköszönte a rendőrség hathatós segítségét. Itt nézhetik meg a fotókat a megmentett kutyusokról: