Egyelőre hétfő estig, később akár teljesen elzárnák Marosvásárhely központjának egy részét az autók elől

A gyalogosok és a biciklisek örömére ismét lezárták Marosvásárhely főterét hétvégére. Az ortodox húsvét alkalmából péntektől számítva egészen hétfő estig.



Pontosabban annak csak a felét, valamint az Enescu és a Bolyai utcát. A Színház tér oldalán egyelőre még közlekedhetnek autók.A lezárás pénteken 14 órakor lépett érvénybe és egészen hétfőn 18 óráig tart majd azzal a céllal, hogy visszaadja Marosvásárhely lakosainak az autósforgalom miatt kényelmetlenné vált főteret.Ennek egyik előzménye az, hogy a városháza több éves kihagyás után múlt hétvégén már elkezdte kisajátítani a teret a gyalogos és biciklisek számára, amelyetpolgármester szerint a városlakók pozitív fogadtatásban részesítettek, ugyanis örültek annak, hogy szép idő esetén nyugodtan biciklizhetnek, sétálhatnak a főtéren.A városvezetés azonban nemcsak alkalmanként érné be a központ felének lezárásával, már készül a műszaki terv (illetve szükség lesz a közlekedésrendészet jóváhagyására is) ahhoz, hogy a Kultúrpalota melletti Enescu utcát ne csak hétvégére és ünnepnapokra, hanem teljes egészében lezárják. De nemcsak az utcát, hanem a palota előtti kis teret is. Ami a polgármester szerint nyárra már elképzelhető, hogy megtörténik.