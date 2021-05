Alaptalanul jelentette a 112-n egy zilahi kamaszlány, hogy fogva tartják és megerőszakolták. Milyen büntetést kapott?

Tavaly áprilisban bolydította fel a közhangulatot Szilágy megyében egy 14 éves lány, aki a 112-es sürgősségi számon azt jelentette, egy férfi fogva tartja és megerőszakolta. A Libertatea szerint a hívás ideje alatt a hatóságok egy férfi hangját is hallották, aki azt kérdezte: kivel beszélsz? Majd a telefont letették.



A riasztás nyomán nagyszabású mozgósításba kezdett a rendőrség, melybe a Szilágy megyei kapitányság bűnügyi osztálya mellett a városi rendőrség bűnügyi, illetve közrendészeti osztályát is bevonták. A belejentő által megjelölt Fabricii utcában végigjárták a házakat, de pontszerű ellenőrzéseket is végeztek. Keresték továbbá a bejelentőt olyan lakásokban, melyekben a riasztásban közölt névhez hasonló nevet viselő lányok laknak.Emellett elrendelték a telefon lehallgatását is, melyről a hívás érkezett. Másnap reggel sikerült beazonosítani, hogy a készülék egy fiatal férfié.A telefon gazdájáról kiderült, hogy egy garzonban lakik együtt édesanyjával, 14 éves barátnőjével és annak húgával. A férfi párja - saját bevallása szerint -

unatkozott, ezért eldöntötte, hogy a segélykérő vonalt beizzítja egy kicsit.

A feljelentés után kikapcsolta a telefont. A kamaszlány elmesélte barátja nővérének az esetet, és így a férfinak is a tudomására jutott a dolog. Legalábbis a férfi tudott arról, hogy a barátnője beszélt a telefonjáról.Az ügyben eljárás indult a hatóságok szándékos félrevezetésének gyanújával.A Szociális Reintegrációs Szolgálat (Serviciul de Probațiune) azt javasolta a bíróságnak, hogy a kamaszlányt utalják be javítóintézetbe, mivel szerintük "súlyos nevelési mulasztások" állnak fenn esetében. Azt is megállapították, hogy nem képes felfogni, hogy a zűrzavar, amit kavart, tulajdonképpen milyen horderejű problémát okozott. Megjegyezték ugyanakkor: fennáll a lehetősége annak, hogy megismétli a tettét. Illetve hogy nem tart a szankcióktól, mivel szerinte

"egy tréfáért nem kaphat túl szigorú büntetést".

A Zilahi Bíróság azonban másképp határozott: a döntésük értelmében elég lesz a kamaszlány jobb belátásra térítéséhez az, ha 4 hónapra a Szociális Reintegrációs Szolgálat napi szintű felügyelete alá helyezik. Ez lényegében azt jelenti, hogy a szolgálat munkatársai napi tevékenységi programot írnak elő a lány számára, és nyomon is követik, hogy betartja-e ezt.