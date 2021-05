Háromszor volt nagyobb a forgalom az idei ortodox húsvétkor a határon, mint tavaly

A tavalyhoz képest a keleti kereszténység idei húsvéti ünnepének ideje alatt háromszor nagyobb forgalom volt tapasztalható az országhatáron - tájékoztatott hétfőn Monica Dajbog belügyminiszteri szóvivő.



A legforgalmasabb határrész ebben az esetben is a Magyarországgal határos volt, ahol az elmúlt 3 nap alatt megközelítőleg 64.000 személy kelt át több mint 30.000 járművel - mondta el Dajbog sajtónyilatkozatában.A szóvivő szerint a hosszú hétvége idején naponta több mint 26.000 rendőr, csendőr, tűzoltó, határrendőr és belügyminisztériumi pilóta volt szolgálatban. Elmondta azt is, hogy az ünnepek alatt maradt az elmúlt négy évben regisztrált csökkenő tendencia az erőszakkal elkövetett bűncselekmények, illetve a súlyos közúti balesetek számát illetően."A tűzoltók és a SMURD mentőcsapatok több mint 4000 bevetésen vettek részt, az esetek 80 százalékában sürgősségi orvosi ellátást kellett biztosítaniuk" - mondta Dajbog.A SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezését célzó óvintézkedések áthágása miatt az elmúlt három nap folyamán több mint 11.000 bírságot szabtak ki a hatóságok 2,4 millió lej értékben. A belügyi alkalmazottak megközelítőleg 14.000 céget és több mint 200.000 személyt ellenőriztek, ezek közül csupán 31 cég, illetve körülbelül 10.000 személy sértette meg a szabályokat.Ugyanakkor 4 személy ellen indított a rendőrség bűnvádi eljárást a betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt. A hatóságok 16 magánrendezvényt is megszakítottak, amelyeken a résztvevők nem tartották be a járványvédelmi előírásokat, számolt még be a belügyminisztérium szóvivője.